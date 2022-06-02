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Almanya'daki Türk hasta, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

#Türk#Hasta#Ambulans
Almanyadaki Türk hasta, ambulans uçakla Türkiyeye getirildi

Almanya'nın Dresden kentindeki bir hastanede beyin ölümü gerçekleştiği önü sürülen ve bu şekilde taburcu edildiği iddia edilen Osman Kızılkaya (59), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

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Almanya'nın Wiesbaden kentinde yaşayan Osman Kızılkaya, evinde rahatsızlanması üzerine Dresden'deki bir hastaneye sevk edildi. Kızılkaya, iddiaya göre, burada bir süre tedavi gördükten sonra bir sonuç alamadan taburcu edildi. Ardından Kızılkaya'nın yakınları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı konuşmasında, Kızılkaya'nın Türkiye'ye getirilmesini istedi. Hemen harekete geçen Sağlık Bakanlığı, SVO hastası Kızılkaya'yı Türkiye'ye getirmek için Almanya'ya ambulans uçak gönderdi. Ankara'dan saat 17.20'de havalanan tam donanımlı ambulans uçak, Kızılkaya'yı alarak 2 buçuk saat süren yolcuğun ardından Türkiye'ye getirdi. Ankara Çubuk Havacılık Terminali'ne getirilen Kızılkaya, burada hazır bekletilen ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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Ambulans uçakta görevli acil tıp uzmanı Dr. Erhan Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılkaya'nın beyin damarında oluşan pıhtı sonucu Almanya'da tedavi altına alındığını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirmesi sonucu Kızılkaya'yı Türkiye'ye getirdiklerini belirten Er, "Yolculuğumuz yaklaşık 2 buçuk saat sürdü ve gayet sıkıntısız geçti. Hastamızın buradan Şehir Hastanesi'ne naklini de kara ambulansı sağlıyor." dedi.

Almanyadaki Türk hasta, ambulans uçakla Türkiyeye getirildi

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Koca, paylaşımında, "Almanya'da, beyin ölümü gerçekleştiği söylenerek hastaneden evine gönderilen, fakat göz işaretleriyle iletişim kurabilen vatandaşımız Osman bey, az önce uçakla Ankara'ya getirildi. 59 yaşındaki hastaya, Cumhurbaşkanımızın olaydan haberdar olmasıyla 'evi', yani ülkesi sahip çıktı." dedi.

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#Türk#Hasta#Ambulans

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