Almanya'daki saldırıya Türkiye'den peş peşe tepkiler

Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen korkunç saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren aşırı sağcı Tobias R. evinde ölü bulundu, polis ayrıca saldırganın yanında bir cesetle daha karşılaştı. İtiraf mektubu ve bir video bırakan saldırganın mektubuna 'bazı halkların yok edilmesi gerektiğini' yazdığı belirlendi. Hayatını kaybedenler arasında resmi olarak açıklanmasa da Türklerin de olduğu iddiası sürerken saldırıya uğrayan büfenin sahibi Kemal Koçak Hürriyet'e konuşarak bu iddiayı doğruladı. Koçak, "Gökhan'ım gitti, Ferhat'ım gitti. Kardeşlerimizi çocuklarımızı vurdular" dedi.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Dün gece Almanya’da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz.

Irkçılık kollektif bir kanserdir.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa’da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerinin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne sermiştir. Saldırıyı lanetliyor; hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Avrupa’da maalesef sıklıkla karşılaştığımız ırkçılık temelli bu şiddet sarmalının son bulmasını temenni ediyor, Hanau saldırısına dair soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilmesini ve saldırının tüm faillerinin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop: Almanya’da ırkçı terörün vardığı son nokta, Türklerin de hedef alındığı Hanau saldırısıdır. Özelde Alman, genel olarak Batılı yöneticiler, terörle uzaklarda değil, kendi ülkelerinde mücadele etmeliler. Saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Avrupa, yükselen ırkçı saldırılara “dur” diyecek tedbirleri almadığı sürece bu saldırganlar, daha fazla katliam yapma cesaretini kendilerinde bulmaktadırlar. Bu katliamlar, suçlulara hak ettiği cezayı vermeyerek örtülü destek gösteren devlet yönetimlerini de sorumlu kılmaktadır. Umut ediyoruz ki Almanya, bu sefer sorumluluğunun tam anlamıyla farkında olur ve soruşturmayı titizlikle sürdürür; gerçekten bunun bir ırkçı saldırı olduğunu ortaya koyacak tavrı gösterir. Aksi takdirde ırkçıların, başına daha büyük dert açacağını görmelidir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'da ırkçılık çok tehlikeli bir boyuta geldi. Artık merkez sağ partileri, merkez sol partileri de ırkçı partilerden farklı tutum sergilemiyor. Irkçılık nereye doğru gidiyor? Şimdi İslam düşmanlığı olarak ortaya çıktı. İslam düşmanlığı ile Türk düşmanlığı birleşti. Almanya'da ve diğer ülkelerde camilere yönelik saldırılar var. Türklere yönelik bu saldırılar hiç Almanya medyası tarafından gündeme getirilmiyor. Şimdi bu nereye kadar gidecek? Şimdi Müslümanlar hedefte, yarın bunun modası geçecek. Avrupa ülkeleri bunu durduramazsa Avrupa'yı kaosa götürebilir. Özellikle bu ırkçı akımlardan dolayı Avrupa artık bir güç olmaktan çıkıyor. Aşırı akımların etkisinde olan bir Avrupa'ya doğru gidiyor birlik. Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili resmi açıklamaları beklemek lazım. İlk gelen bilgelere göre ırkçı motifli bir saldırı olduğu söyleniyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Almanya’nın Hanau kentinde gerçekleştirilen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Bu korkunç saldırı, Avrupa’yı adım adım ele geçiren ırkçılığın ve faşizmin yeni bir vahşetidir. Başta Almanya ve tüm Avrupa bu tehdidi ciddiye almalıdır. Görünmez Berlin Duvarları her gün Avrupa’nın her yerinde yükseliyor. Demokrasiler tehdit altındadır. Hak ve hürriyetler tehdit altındadır. Vatandaşlarımıza saldıran katillerin cezalandırılması kadar, bunların arkasındaki şebekelerin ortaya çıkarılması da önemlidir. Alman makamlarından bunu bekliyoruz. Irkçılık ve İslam düşmanlığı yapanlarla topyekün mücadele olmadan geleceğin korunması mümkün değildir.