Almanya’daki saldırıdan yaralı kurtuldu: ‘İlk gördüğü kişinin başına sıktı…’

Almanya'da meydana gelen ve 9 kurbanı canından eden ırkçı saldırıdan yaralı kurtulan Muhammet isimli Türk vatandaşı, yaşananları anlattı.

Dokuz kurbandan beşinin Türk olduğu saldırıdan yaralı kurtulan Muhammet, "İçeri girer girmez yan taraftakilere ateş açıp bize yöneldi. Yemek yiyorduk, ilk gördüğü kişinin başına sıktı. Sonra hepimize sıktı" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Almanya'da tüm dünyayı sallayan bir katliam yaşandı. Hanau kentinde gece saatlerinde 2 kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen aşırı sağcı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulundu. Saldırgan Tobias R'nin, avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektup ile video bıraktığı kaydedildi.

Görgü tanıkları, Heumarkt Mahallesi'ndeki nargile kafeye gerçekleştirilen ilk saldırıda sekiz dokuz el silah sesi duyulduğunu aktardı. Midnight isimli nargile barına girip ateş açan saldırgan, daha sonra kentin Kesselstadt mahallesindeki başka bir mekana yöneldi.

Koyu renkli bir araçla yaklaşık 2,5 kilometre mesafe kat eden saldırgan, Kesselstadt mahallesindeki bir başka nargile kafede silahını yeniden ateşledi. Olay yerine polisler gelirken, sosyal medyada yayınlanan video kaydında onlarca ambulansın yer alması dikkat çekti. İlk açıklamada sekiz kişinin saldırganın silahından çıkan kurşunlarla yaşamını yitirdiği duyuruldu. Saatler sonra yaralılardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 9 oldu.

YARALI OLARAK KURTULAN TÜRK O ANLARI ANLATTI

Saldırıdan yaralı halde kurtulan Muhammet isimli bir Türk, Arena Bar isimli mekanda eğlenirken dışarıdan beş altı el silah sesi duyduğunu anlattı. Muhammet, "Sonra saldırganı içeri girerken gördüm. Yan taraftakilere ateş açıp bize yöneldi. Yemek yiyorduk, ilk gördüğü kişinin başına sıktı. Sonra hepimize sıktı. Duvarın arkasına saklandım, kaçarken omzumdan vuruldum. Yere düştüğümde altımda bir başka yaralı daha vardı. Bu sırada biri daha üzerime yığıldı. Başkaları da yine üstümüze düştü. Altımdaki yaralı bana 'Kardeşim, dilimi hissedemiyorum, nefes alamıyorum" dedi.