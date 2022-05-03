Almanya’daki gururumuz

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Avrupa’da sadece Türk kökenli yıldız futbolcular parlamıyor. Farklı liglerde görev yapan FIFA kokartlı Deniz Aytekin ve Serdar Gözübüyük gibi Türk hakemlerin sayıları da çoğalıyor. Almanya’nın Nürnberg kentinde yaşayan ortaokul (realschule) öğrencisi 13 yaşındaki Emre Özdemir’de derslerini aksatmadan hakemlik kurslarına giderek Bavyera Futbol Federasyonu (Bayarische Fusballverband) tarafından 18 yaş ve üzeri futbol kulüplerinde hakemlik yapma lisansını alarak küçük yaşta ilk Türk genç hakem oldu. Emre, ilk resmi puan maçında A-Klassa birinci takımlarından TSV Röthenbach ve Spvgg Reuth maçını yönetti ve tam puan aldı.

‘HAYALİM DÜNYA KUPASI’

Her an hakemlik bitecekmiş gibi kendini topluma hazırladığını ve hakemliğin sona ermesi durumunda zor günler içinde yaşamamak için eğitiminii tamamlayıp mesleğini eline alacağını belirten Emre, futbolda takım analizinin önemli olduğunu ifade ederek, “Maçları izlemek, takımları takip etmek, futbolcuları biraz olsun tanımak, hangi karakterde olduklarını çözebilmek için maçlara futbolcuları izleyerek kendimi hazırlıyorum” dedi. Küçük yaşta hakem olmasında amatör liglerde hakemlik yapan Tokatlı babası Sedat Özdemir’in emeğinin çok büyük olduğunu ve hakkını ödeyemeyeceğini belirten Emre, “Dünya kupası maçlarında düdük çalmak hayallerim arasında. Neden ben de bir Almanya’da hakemlik yapan FIFA kokartlı Deniz Aytekin, Hollanda’da hakemlik yapan Serdar Gözübüyük veya Türkiye’deki liglerde görev yapan Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Doğan Babacan veya Ahmet Çakar gibi ünlü bir futbol hakemi olmayayım” dedi.