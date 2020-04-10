Almanya'da Yayın Yapan Kanallar Hangileri? Alman Tv Kanalları Listesi

Türkiye'de çok eski dönemlerden günümüze kadar belli başlı bazı Alman kanalları sürekli olarak izleniyor. Hatta bu durum eski zamanlarda çok daha sık gerçekleşiyordu. Fakat günümüz teknolojisi ve internet ile beraber biraz daha azaldığını söylemek mümkün.

Almanya'da Yayın Yapan Kanallar Hangileri?

Almanya'da amaca bağlı olarak yayın yapan pek çok farklı kanal bulunuyor. Bu kanallar hem sadece Almanya odaklı kurulmuş olurken, aynı zamanda Avrupa ülkeleri ile ortaklaşa kurulmuş kanallar olarak da öne çıkmaktadır. Hem televizyon yayını üzerinden hem de dijital dünya içerisinde yayın gerçekleştirmektedirler.

Ayrıca izlenme oranları her geçen zaman artış gösteren Alman kanalları, sürekli olarak sayı açısından artmaya devam ediyor. Bunlar içerisinde haber kanalları, kültür-sanat kanalları, spor kanalları, her kesime hitap eden gündelik kanallar ve daha pek çok anlayışa sahip yayınlar olduğunu söylemek mümkün.

Alman TV Kanalları Listesi

Almanya'daki TV kanalları liste halinde verilebilir. Bu kanallar Almanya'da yüksek oranda izlenme potansiyeli elde ederken dünya çapında da ciddi bir kitleye sahiptir.

- Taggesschau (Birinci Alman kanalının haber bülteni),

- ARD (Birinci Alman kanalı),

- Pro 7,

- Arte TV (Alman ve Fransız ortak kültür kanalı),

- Deutsche Welle TV (Alman sesi radyosunun TV kanalı),

- RTL,

- ZDF (İkinci Alman kanalı) haberler,

Bu kanallar Almanya'da en çok izlenen ve güçlü bir kitle potansiyeli bulunan yayınlardır. Aynı zamanda dijital dünyada da içerik üreten kanallar olarak öne çıkıyorlar.

Türkiye'de En Çok İzlenen Alman Kanalları

Yukarıda verilen kanallar Türkiye'de en çok seyredilen Alman kanalları olarak öne çıkıyor. Sadece Türkiye değil aynı zamanda Avrupa'nın pek çok farklı ülkesinde de izlenmektedir. Özellikle Almancasını geliştirmek isteyenler için büyük öneme sahiptir. Türkiye'deki özel yayınlar üzerinden gurbetçiler Türkiye'den rahatlıkla bu kanalları seyredebilir.