Almanya'da Yayın Yapan Gazeteler Hangileri? Almanya Gazeteleri Listesi

Almanya'da basın ve yayın özgürlüğün temeli olarak bilinmektedir. Bu sebepten dolayı kamuya açık kaynaklar bazında kısıtlama yaşanmadan her birey bilgi edinme hakkına sahiptir. Bu doğrultuda Almanya’da da pek çok farklı anlayışa sahip olan ve değişik konuları ele alan gazeteler bulunmaktadır.

Almanya'da Yayın Yapan Gazeteler Hangileri?

Almanya'da siyaset ya da ekonomi ve gündelik yaşam ile daha pek çok değişik konu hakkında popüler gazeteler bulunuyor. Sadece gazete değil aynı zamanda haftalık ya da aylık olarak çıkan değişik dergiler de yer almaktadır. Sağlık ya da günden ve spor ile birlikte daha pek çok değişik konu üzerinden değerlendirilecek gazeteler yer alıyor. Almanya'da ülke genelinde yayın yapan gazeteler ile beraber yerel kullanılan gazeteler de bulunmaktadır. Peki, bu gazeteler hangileri?

Almanya Gazeteleri Listesi

Güncel bilgiler doğrultusunda Almanya'da yayınlanan gazetelerin listesini vermek mümkün.

- Berliner Zeitung,

- Bild Zeitung,

- Die Welt,

- Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ),

- Süddeutsche Zeitung,

- Die Tageszeitung,

- Die Zeit,

Değişik konular üzerinden bu gazete ve dergiler Almanya'da en çok değerlendirilen çeşitler arasında yer alıyor. Tabii eyaletlere bağlı olarak değişkenlik gösteren gazeteler de yer almaktadır.

Almanya'da Yayın Yapan Gazetelerin Okunma Oranı Nedir?

Almanya'daki gazete ve dergilerin sağladığı geniş yelpaze fikir çeşitliliği konusunda örnek temsil etmektedir. Bu doğrultuda tam 323 tane günlük gazete ve 23 haftalık gazete ile beraber pazar gününe özel gazete çıkmaktadır. Bu gazetenin toplam tirajı yaklaşık olarak 19 milyon kadardır. Yapılan araştırmalara göre ise okuma oranı ve gazete ile dergi miktarları her geçen zaman daha artış göstermeye devam ediyor.

Almanya'da Yayın Yapan Gazeteler İçin Farklı Platformlar

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Almanya'da da gerçek zamanlı gazete ve dergilerle beraber, dijital yayınlar önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Bu sebepten dolayı internet üzerinden de ciddi oranda dergi ve gazetelerin, ayrıca mobil üzerinden okunduğunu söylemek mümkün.