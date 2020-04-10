Almanya'da Yaştan Dolayı Emeklilik İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Alman Emeklilik Hukuku, kişilerin 3 farklı türden kaynaklı emekli olmasını sağlar. Belirlenen yasalara göre yasal yaşlılık sigortasına sahip kişiler Almanya’da üç çeşit emeklilik

hakkına sahip olurlar. Almanya’da sigorta kapsamında elde edilen emeklilik türleri ise;

- Yaşlılık emekliliği,

- Malulen emeklilik,

- Ölümden doğan emeklilik (Dul ve yetimler için).

Almanya'da Yaştan Dolayı Emeklilik Kapsamı

Almanya’nın yasalarına göre 65 yaşını doldurmuş olan kişiler yaşla beraber en az 60 ay sigortalı olarak çalışarak yaştan dolayı emekli olma hakkı elde ederler. Kişiler eğer 65 yaşına gelerek halen 60 ayı doldurmamışsa emekli olmadan da emeklilik sigortaları için ödedikleri sigorta primlerini iade şeklinde alabilirler. Kadın ve erkekler için hatta uzun süreli işsiz kalanlar için de Almanya'nın yasalarında farklı şartlar ile sağlanan emeklilik şartları mevcuttur.

Almanya'da Kadınların Yaştan Dolayı Emeklilik Şartları

Almanya’da yaşayan kadınların, istisnai olarak yaştan dolayı erken emekli olma hakkı bulunur. Almanya’da yaşayan kadınlar 60 yaşını doldurduktan sonra emekli olabilmektedir. Fakat bu haktan yararlanmak isteyen kadınların öncelikle bazı şartları sağlaması gerekir. Bu şartlar;

- Kişinin 1 Ocak 1952’den önce doğmuş olması gerekir.

- En az süreyle 15 yıl yaşlılık sigortası için prim ödemiş olması gerekir.

- 40 yaşını doldurduktan sonra ise en az 10 yıl daha emeklilik sigortası için prim ödemiş olması gerekir.

Almanya'da Uzun Süre İşsiz Kalanlar için Emeklilik Şartları

Almanya’da yaşayarak uzun süreli işsiz kalan kişilerin yaştan dolayı erken emekli olma hakkı bulunmaktadır. Bu hak için aranan şartlar ise;

- Kişinin 1 Ocak 1952 tarihinden önce doğmuş olması gerekir.

- Kişinin yaştan dolayı emekli olması için 60 yaşını doldurmuş olması gerekir.

- Son 10 yıl içerisinde en az 8 yıl sigorta primi ödemiş olması gerekir.

- Yani toplamda en az 15 yıl yaşlılık primi ödemiş olmalıdır.

- Ayrıca kişinin emeklilik için başvurması aşamasında işsiz olması ve 400 €’dan fazla ek gelirinin de bulunmaması gerekmektedir.