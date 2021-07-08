Yasemin Gündoğan, Almanya'da 8 milyon Euro ile kaybolmuştu! Antalya'da olduğu iddiası...

Almanya çalıştığı para dağıtım şirketinden 8 milyon Euro çalarak kayıplara karıştığı iddia edilen Yasemin Gündoğan'ı arıyor. Hakkında tututuklama kararı çıkarılan Gündoğan'ın Antalya'da olduğu öne sürüldü. Detayları CNN Türk Berlin temsilcisi Erhan Merttürk, canlı yayında anlattı.

Merttürk, soruşturmada gelinen son durumu ve Alman medyasında yazılanları şöyle anlattı:

''Yasemin Gündoğan'ın Antalya'da olduğundan şüpheleniliyor. Almanya'da medya, güvenlik güçleri ne diyor diye soruyorsanız onların söyledikleri şey şu: Yasemin yurtdışında... Bu kesin. Hangi ülkede olduğu ile ilgili açıklama yapmamışlardı fakat şu anda Türkiye'de olduğundan yola çıktıklarını belirtiyorlar.

ANTALYA'DA OLDUĞU İDDİASI

Türkiye'den gelen bilgiler de Antalya'da olduğu ile ilgili. Alman bir kriminoloji uzmanı da genelde bu tür hırsızlıklar sonrası insanların kendilerini saklanmak için sığınabilecekleri bir yere gidecekleri yönünde açıklama yaptı. Antalya da bu konuda kalabalık olması açısından değerlendiriliyor. Yasemin Türkiye kökenli olduğu için orada saklanma ihtimalinin yüksek olduğundan yola çıkılıyor.

'HAYATİ TEHLİKESİ VAR'

Türk medyasında da böyle bir iddia yer aldı. Yasemin'in fotoğrafı her yerde paylaşılıyor. Hem Alman hem Türk medyasında yer aldı. Birçok insan onun yüzünü tanıyor, biliyor. O yüzden de saklanma konusunda bir zorluğu var. Alman kriminologtan çok önemli bir açıklama geldi ve 'Şu anda hayati tehlikesi var' dedi.

''Yasemin'in bu hırsızlığı tek başına yaptığı yönünde iddialar var. Tek başına yapmamış olsa bile şu anda 8 milyon Euro ile Türkiye'de olduğundan şüpheleniliyor. Bu da birçok kişiyi Yasemin'e yönlendirebilir. O parayı ondan almak isteyen bazı suçluları iştahlandırabilir. O yüzden de hayati tehlikesi yüksek'' ifadesini kullandı kriminolog.

ESTETİK AMELİYAT YAPTIRMIŞ OLABİLİR

Bir diğer öngörü ya da ihtimal de Antalya'da estetik ameliyat yaptırarak tanınmayacak şekilde kendisini getirmiş olması. Kendisi Ordulu. Ordu'da yaşayan dedesi torununun bu olayı mafyanın zorlaması sonucu yapmış olabileceğini açıkladı. Ailesiyle ilgili de medyada çok fazla bilgi yer aldı. Annesi belediyede otobüs şoförü. Babası da çok ilginç, Yasemin'in hırsızlık yaptığı iddia edilen şirkette şoför olarak çalışıyor. Bir kişi tutuklu olayla ilgili, onun da bir kadın olduğunu biliyoruz. Akrabalık derecesi nedir, o kişi de orada mı çalışıyordu, bu konu ile ilgili polis açıklama yapmıyor. Çünkü şu anda soruşturma devam ediyor. Babası ile ilgili gözaltı ya da suçlama yok. Babasının tavsiyesi ile bu işe alındığı Alman medyasında yer aldı. Özel tim Yasemin'in yakalanması için görevledirildi.''

OLAY

Alman basınına göre Yasemin Gündoğan, Bremen’deki nakit para dağıtım şirketi Loomis’te çalışıyordu. Yasemin’in görevi paketlenmiş banknotları, ATM’lere takılacak para kasetlerine yerleştirmekti. Ancak Yasemin’in 21 Mayıs’ta, banknotları para kasetleri yerine çantalara yerleştirip, çöp arabasıyla konteynıra çıkardığı, Berlin’de kiralanan ve çalıntı olduğu anlaşılan bir araçla kaçtığı iddia edildi.

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