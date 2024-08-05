Almanya'da yaşayan gurbetçi memleketine mezarını yaptırdı

Haberin Devamı

İş için 1991 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'e giden Şenel, hayatını burada kurdu. Her yıl birkaç ayını memleketi Gümüşhane'nin Arzularkabaköy beldesinde geçiren Şenel, 15 yıl önce kaza geçirdi.

Beldede yamaç paraşütü yaparken meydana gelen kaza sonrası iki çocuk babası Şenel'in belden aşağısı felç oldu. Yaşamını tekerlekli sandalyede sürdüren Şenel, bir hafta önce mezarını kazdırdı, taşını yaptırdı.

"ÜLKEMİ ÇOK SEVİYORUM"

Davut Şenel, ülkesini çok sevdiğini, gurbetçilerin memleket sevdasının biraz daha farklı olduğunu söyledi. Uzun yıllardır Almanya'da yaşadığını belirten Şenel, geçirdiği talihsiz kaza sonucunda felç kaldığını anlattı.

Haberin Devamı

Farklı ülkelerde yamaç paraşütü yaptığını belirten Şenel, "Mahallemin yamacında 15 yıl önce atlayış yaparken rüzgarın farklı esmesi nedeniyle paraşütüm katlandı ve yere düştüm. Uzun süre hastanelerde tedavi gördüm. Bel altım yüzde 99 felçli." dedi.

"AİLEMDEN HEM OLUMLU HEM DE OLUMSUZ ELEŞTİRİLER ALDIM"

Şenel, yılın birkaç ayını çok sevdiği memleketinde geçirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Mezarımı da burada yaptırdım. Vefat etmeden önce mezarımı hazırlatmak istedim. Defnedenler için kolay olsun hem de yaşarken mezarlığımı görme imkanım oldu. Gurbette olduğum için daha duygulu oluyor insan. Burada olsaydım belki de böyle bir şey yaptırmazdım."

Davut Şenel, mezarını kazdırdığı için ailesinden hem olumlu hem de olumsuz eleştiriler aldığını ifade etti.

Şenel, mezarını görünce yaşadığı duyguları ise "Hayatta kıskanılacak bir şey olmadığını bir kez daha fark ediyorum. Allah'ım imanla ölmeyi nasip etsin." sözleriyle dile getirdi.