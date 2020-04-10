Büyük bir istekle dini görevi yerine getirmek için umreye gitmek isteyen pek çok gurbetçi, Almanya üzerinden Umre fiyatlarını öğrenmeye çalışıyor. Tabii bu fiyatlar sürecin içerisine giren belli başlı bazı unsurlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bu doğrultuda kriterleri yerine getirerek Almanya'nın farklı eyaletlerinden umreye gidilebilir.

Almanya'da Umre Fiyatları Ortalama Ne Kadardır? (2020)

2020 yılı itibariyle Almanya üzerinden umreye gitmek isteyen gurbetçiler için fiyatlar belirlendi. Genelde paket doğrultusunda tur üzerinden yapılan fiyatlandırma ele alınmış durumda. Bu doğrultuda genelde 1000 Euro ile 1500 Euro arasında fiyatlar değişmektedir. Bu durum kalınacak otelin oda sayısı ve tur içerisinde yer alan unsurlara bağlı olarak farklılık yaratmaktadır. Aynı zamanda hangi mevsimde gidileceğine göre de fiyat değişebiliyor. Sonbahar ya da ilkbahar ve yaz gibi farklı mevsimler üzerinden yapılan turlar, birbirine yakın fiyatları çıkarsa dahi 1000 Euro ile 1500 TL arasında değişmektedir.

Almanya'da Umre İçin Gerekli Vize Evrakları (2020)

Almanya'da ikamet eden gurbetçilerin umre ziyarete gerçekleştirebilmeleri adına vize işlemlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 2020 yılı itibariyle bu konuda belli başlı bazı gerekli evrakların tamamlanması büyük öneme sahip.

- Tur tarihi itibarıyla 6 ay geçerli ve 2 boş sayfası olan çipli pasaport

- 6 ay geçerlilik süresi olan oturum kartı

- Aşı defteri

- Arka beyaz fon üzerine çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf

- Eğer varsa evlilik belgesi

Bu belgeler vize başvurusu ile beraber hazırlanması gereken evraklardır. Unutulmaması gereken tüm bu evraklar hazırlansa bile, vize başvurusu için onay alma garantisi bulunmamaktadır.

Almanya'da Umre Ortalama Fiyatları (2020)

Almanya'dan farklı turlar ile umreye gidebilmek isteyen pek çok gurbetçi için, 2020 güncel fiyatlar belirlenmiş durumda. Turlar üzerinden gerçekleştirilen bu ziyaret konusunda 1.000 Euro ile 1.500 Euro arasında farklı fiyatlar yer almaktadır. Bu durum turun içerisine giren etmenlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.