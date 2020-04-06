Almanya tarihi ve gezilecek yerler açısından Avrupa'nın en önemli ülkelerinden biridir. Oldukça zengin bir kültüre sahip olan Almanya, eski çağlardan günümüze kadar gelmiş önemli mimari yapılara sahiptir. Ülkenin farklı yerlerinde Barok ve pek çok farklı döneme ait eserler yer almaktadır.

Almanya'da Tarihi ve Gezilecek Yerler Nereler?

Dünyanın en önemli göç destinasyonları arasında yer alan Almanya, uzun ve köklü bir tarihe dayanan Avrupa ülkeleri arasındadır. Batı ve Orta Avrupa'da yayılım gösteren ülke özellikle yaz ayları geldiğinde ciddi oranda turist potansiyeli elde etmektedir. Özellikle farklı şehirlerinde ve çok kültürel ve mimari yapıya sahip Almanya, aynı zamanda doğal güzellikleri ile de dikkatleri üzerine toplayan bir ülkedir.

- Ortaçağ kenti olan Quedlinburg,

- Oktoberfest (Munih),

- Kolonyası ile ünlü olan şehir Köln,

- Çok farklı gezilecek kültürel yapıya sahip başkent Berlin,

- Mittenwald,

- Tatil için kaçış noktası olarak bilinen Hamburg,

- Farklı dönemlerden sanatçıların izlerini en iyi şekilde yansıtan Heidelberg,

- Masal kitaplarında adı geçen bir Bremen,

- Kaplıcaları ile ünlü Baden-Baden,

Bunlar gibi daha pek çok farklı tarihi ve kültürel yapısı ile doğal güzellikleri eşliğinde, Almanya'nın oldukça fazla gezilmesi gereken yeri bulunmaktadır.

Almanya'da Tarihi Ve Gezilecek Yerlere Nasıl Gidilir?

Almanya köklü ve uzun tarihi ile beraber Avrupa'nın en zengin ülkesidir. Bu sebepten dolayı Türkiye üzerinden pek çok insan ziyaret amaçlı Almanya'ya gitmektedir. Aynı zamanda gurbetçiler de Almanya'da nereleri görebilecekleri konusunda bu açıdan araştırma gerçekleştirmektedir. Almanya'da tarihi ve gezilecek yerleri görebilmek için özel turlar düzenlenmektedir.

İster bu turlar eşliğinde Almanya'yı ziyaret edebilir ister bireysel olarak Almanya'daki akrabalarınızı ya da dostlarınızı ziyaret ederek, muhteşem bir turistik seyahat gerçekleştirebilirsiniz. Oldukça geniş yelpaze altında farklı çağın kültürlerini yansıtan Almanya, dünya çapında en çok ziyaret edilen turistik ülkeler arasında yer almaktadır.