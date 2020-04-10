Almanya'da Resmi Tatil Günleri Ne Zaman? Almanya Resmi Tatiller Listesi (2020)

Almanya'daki resmi tatiller pek çok gurbetçinin yıl boyunca beklediği günlerden bazılarıdır. Sadece gurbetçiler değil Alman vatandaşları için de resmi tatiller iş ve eğitim hayatı açısından önemli olmaktadır.

Almanya'da Resmi Tatil Günleri Ne Zaman?

Almanya'nın resmi tatil günleri bazı zamanlar konusunda Türkiye ile benzerlik gösterir. Özellikle 1 Ocak Yeni yıl tatili, 23 Nisan, 01 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz ve 29 Ekim ve gurbetçiler için bayram tatilleri resmi tatil olarak bilinmektedir. Almanya’da belirlenen resmi tatil günleri her yıl farklı zamanlara denk gelir. Bu sebeple günleri değişmektedir. 2020 yılında da resmi tatil günleri farklılık gösterir.

Almanya Resmi Tatiller Listesi (2020)

Almanya’nın 2020 yılında oluşturduğu resmi tatil listesi şu şekildedir;

- 1 Ocak Çarşamba Yeni Yıl tatili,

- 10 Nisan Cuma Paskalya Cuması,

- 13 Nisan Pazartesi Paskalya,

- 08 Mayıs Cuma Kurtuluş Günü,

- 01 Haziran Pazartesi Pankot Yortusu,

- 03 Ekim Cumartesi Alman Milli Günü,

- 24 Aralık Perşembe Noel Arifesi,

- 25 Aralık Cuma 1. Noel Bayramı Günü,

- 26 Aralık Cumartesi 2. Noel Bayramı Günü,

- 31 Aralık Perşembe Yılbaşı.

Almanya'da Yaşayan Türkler İçin Resmi Tatiller

Almanya'da yaşayan Türkler resmi tatilleri büyük bir heyecanla beklemektedir. Özellikle Almanya'da çok fazla Türk bulunması sebebiyle Türkler için bazı tarihler de resmi bayram olarak kabul edilmiştir. Bu tarihler;

- 23 Nisan Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,

- 01 Mayıs Cuma Emek ve Dayanışma Günü,

- 19 Mayıs Salı Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı,

- 24 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı 1. Günü,

- 25 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Günü,

- 26 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 3. Günü,

- 15 Temmuz Çarşamba Demokrasi ve Milli Birlik Günü,

- 30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi (13.00'den itibaren),

- 31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1. Günü,

- 01 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2. Günü,

- 02 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3. Günü,

- 03 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4. Günü,

- 30 Ağustos Pazar Zafer Bayramı,

- 28 Ekim Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi (13.00'den itibaren),

- 29 Ekim Perşembe Cumhuriyet Bayramı'dır.