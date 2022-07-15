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Almanya’da öldürdü Türkiye’ye kaçtı

#Almanya#Cinayet #Rumeysa G
Almanya’da öldürdü Türkiye’ye kaçtı

Almanya’da hayatını sürdüren Rumeysa G., eşi İsmail G. ile yaşadığı evden 6 ay önce ayrılmıştı. Hollanda’ya yerleşme hazırlığı yapan Rumeysa G., tanıdıklarına, İsmail ile evliliğin bir kâbus olduğunu söylemişti.

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Daha sonra İsmail G., bir gün kendisini terk eden eşini takip ederek arabasının önüne kesmişti. Rumeysa G. çevresine eski kocasının kendisini öldürmesinden korktuğunu ifade etmişti. Ve korktuğu da oldu. İsmail G., geçen pazartesi sabahı Stuttgart’taki Daimler otoparkında, Rumeysa G.’yi otomobili içinde alnından vurarak öldürdü.

‘ONU VURDUM DEMİŞ’

Bild gazetesine konuşan zanlının bir arkadaşı, İsmail G.’nin cinayeti kendisine itiraf ettiğini söyledi: “Beni aradı ve yaptığını söyledi. ‘Onu alnından vurdum’ dedi. Olaydan sonra taksiye binerek 1800 Euro’ya Bosna’ya, oradan da Türkiye’ye gitti.” Polis uluslararası yakalama kararıyla İsmail G.’yi arıyor.

 

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#Almanya#Cinayet#Rumeysa G

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