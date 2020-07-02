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Adem AKALAN/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 02.07.2020 - 13:29,Son Güncelleme:

Almanya'da öldü, parmak izinden FETÖ firarisi olduğu belirlendi

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Almanya'da öldü, parmak izinden FETÖ firarisi olduğu belirlendi
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Almanya'da 10 gün önce yaşamını yitiren ve getirildiği Antalya'da parmak izi incelenen kişinin, FETÖ'den aranan Ramazan Gülbağı (32) olduğu tespit edildi.

Almanya'da 10 gün önce hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Alınan parmak izi örneklerinden ölen kişinin Ramazan Gülbağı olduğu belirlendi.

Yapılan inceleme sonucu Gülbağı'nın FETÖ'den arandığı tespit edildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsinin ardından Gülbağı'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Ramazan Gülbağı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Burdur'un Gölhisar ilçesine götürüldü.

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