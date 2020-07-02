Almanya'da öldü, parmak izinden FETÖ firarisi olduğu belirlendi

Almanya'da 10 gün önce hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Alınan parmak izi örneklerinden ölen kişinin Ramazan Gülbağı olduğu belirlendi.

Yapılan inceleme sonucu Gülbağı'nın FETÖ'den arandığı tespit edildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsinin ardından Gülbağı'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Ramazan Gülbağı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Burdur'un Gölhisar ilçesine götürüldü.