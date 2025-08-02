Almanya’da istediği üniversiteye gidebilirdi... O Türkiye’de kalmayı seçti

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MÜHENDİS anne ve babanın tek çocuğu olan Ömer Enes Tekin, ortaokul yıllarından beri ailesi gibi mühendis olmak istiyordu. Bu yüzden 7’nci sınıftan itibaren 141 yıllık İstanbul Erkek Lisesi’ni kazanmak için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlandı. 2020 yılında, LGS’de tek yanlış yaparak 495 puanla hayalindeki liseye yerleşen Ömer, 9’uncu sınıfta okulun ABİTUR programına da başladı. Derslerinde her zaman başarılıydı, 11’inci sınıfa geldiğinde geleceğiyle ilgili planında önemli bir değişiklik yaptı. Artık Almanya’da mühendislik okumak yerine Türkiye’de tıp okumak istiyordu. Böylece ABİTUR programı ve okul derslerinin yanında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na da (YKS) hazırlanmaya başladı. Sene sonu geldiğinde okulu 3’üncülük, ABİTUR programını 1’incilikle bitirdi. YKS’de ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sayısal alanında Türkiye 17’ncisi oldu. Ömer, neden Türkiye’de kalmaya karar verdiğini ve başarı hikayesini şöyle anlattı:

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GAZİ YAŞARGİL İDOLÜM

“Bir kuzenim geçtiğimiz yıllarda tıp fakültesini bitirerek doktor oldu. Ondan sonra hayallerim değişti ve beyin cerrahı olmanın bana daha uygun olacağını fark ettim. Bu süreçte geçtiğimiz ay vefat eden Prof. Dr. Gazi Yaşargil de örnek aldığım bir isimdi. Amacım her zaman Türkiye’de çalışmaktı. Almanya’da mühendislik ya da tıp okusam bile mezun olduktan sonra yine ülkeme dönmeyi istiyordum.

TÜRK OKULLARI KALİTELİ

Bununla birlikte Türkiye’nin tıp eğitimi kalitesinde Almanya’dan geride kaldığını düşünmüyorum. Ülkemizdeki köklü üniversiteler oldukça başarılı. Bu nedenle Türkiye’de kalmanın ve burada eğitimime devam etmenin benim için daha avantajlı olacağını düşündüm. Ayrıca ‘cerrahlar her zaman zor ortamda yetişir’ diye bir düşüncem vardı. Diğer yandan Türk cerrahlar dünya çapında başarı sağlıyor. Ayrıca yurt dışındaki akademisyenler de buradaki tıp fakültelerine zaman zaman gelip katkı sağlıyor. Bu nedenle tıp eğitimimi ülkemde almak bana daha mantıklı geldi. Belki zor yolu seçtim ama zor yolları güçlü insanlar aşar. Hedefim başta Koç olmak üzere Hacettepe ya da İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da tıp okumak.”

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İEL MÜDÜRÜ ARSLAN: GENÇLERE ÖRNEK OLACAK

İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Yılmaz Arslan, “Ömer’in Türkiye’de kalma kararıyla diğer öğrencilerimize de örnek olacağını düşünüyorum. Vakıf üniversitelerinin öğrencilerimize gerekli desteği sağlaması önemli” dedi. Anne Filiz Tekin de oğluyla gurur duyduğunu söyledi.