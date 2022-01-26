'Almanya'da iş' vaadiyle dolandırdılar! Kimi arabasını sattı, kimi son parasını verdi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yoğun kar yağışı Türkiyeyi terk etmiyor 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılarYoğun kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Altın, petrol, dolar, borsa, kripto para… Her şey saatler sonra belli olacak Fed’in kararı bekleniyorAltın, petrol, dolar, borsa, kripto para… Her şey saatler sonra belli olacak! Fed’in kararı bekleniyor#Altın
Omicron bitmeden mutasyonu çıktı... DSÖden flaş açıklamaOmicron bitmeden mutasyonu çıktı... DSÖ'den flaş açıklama#Omicron
Hadımköyde kar esareti devam ediyor... 40 saat bekledilerHadımköy'de kar esareti devam ediyor... 40 saat beklediler!#Hadımköy
Ataşehirde felaket Acı haber geldiiAtaşehir'de felaket! Acı haber geldii#İstanbul
İstanbul bir kez daha kara yenildi: 17 saatlik kâbusİstanbul bir kez daha kara yenildi: 17 saatlik kâbus#İstanbul
AK Parti MYKda konuşuldu: Metaverse önlemiAK Parti MYK'da konuşuldu: Metaverse önlemi#Metaverse
Koronavirüste müthiş keşif: Antikor imzası Milyonlarca kişinin hayatı değişecek...Koronavirüste müthiş keşif: Antikor imzası! Milyonlarca kişinin hayatı değişecek...#Koronavirüs
Bu uyarı kriz çıkarır... Birçok Rus annenin oğlu eve dönemeyecekBu uyarı kriz çıkarır... 'Birçok Rus annenin oğlu eve dönemeyecek'#Rusya
Stoklar azalıyor ABD alarm verdi... Yeniden başlıyorStoklar azalıyor! ABD alarm verdi... Yeniden başlıyor#Çip Üreticileri
Her şey bir ilanla başladı Kaçak durumuna düştülerHer şey bir ilanla başladı! Kaçak durumuna düştüler#Dolandırıcılık
Hastaneden tartışma yaratan nakil kararıHastaneden tartışma yaratan nakil kararı #Kovid Aşısı
Oğlu Parsı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydiOğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydi#Ebru Şallı
Acun Ilıcalı transferde gaza bastı Sivassporun kalbini alıyor...Acun Ilıcalı transferde gaza bastı! Sivasspor'un kalbini alıyor...#Transfer
Büyük aşk bitti Kerem Bürsin ve Hande Erçel ayrıldı...Büyük aşk bitti! Kerem Bürsin ve Hande Erçel ayrıldı...#Kerem Bürsin
HABERLERGündem Haberleri

'Almanya'da iş' vaadiyle dolandırdılar! Kimi arabasını sattı, kimi son parasını verdi

#Dolandırıcılık#İş Vaadi#ALMANYA

Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve daha birçok ülkenin vatandaşı yurt dışında iş vaadiyle dolandırıldı. İddialara göre dolandırıcılar her bir vatandaştan para istedi, sonra ortadan kayboldu. Kimi arabasını sattı, kimi ise son parasını verdi. Sadece paraları gitmedi, pasaportlarına ve kimliklerine el koyuldu ve kaçak durumuna düştüler.

Haberin Devamı

CNN Türk'ten Sema Akbulut ve Alper Öztürk'ün haberine göre; Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve daha birçok ülkenin vatandaşı iş vaadiyle 120 kişi dolandırıldı.

Hepsinin ortak yanı bir sosyal medya hesabında birleşmişlerdi. O hesaba da kendi Özbek vatandaşları tarafından bir iş ilanı geldi. O ilan Almanya'ya götürüyordu ve o ilana başvuru yaptılar. 

Dolandırılan vatandaşlardan biri, "Türkiye'de Özbekler grubumuz var. Oraya Özbek vatandaşımız ilan attı. Konumunu, adresini her şeyini attı. Anlaşmamız var, gelebilirsiniz dedi. Ona güvenip gittik biz." dedi.

Almanyada iş vaadiyle dolandırdılar Kimi arabasını sattı, kimi son parasını verdi

İlana başvuruların ardından para isteme süreci başladı. Herkesten istenilen miktar farklı oldu. Kimi 3 bin dolar, kimi 5 bin avro verdi. 

Haberin Devamı

Dolandırılan vatandaş, "Depozito parası istedi, Almanya'ya bilet aldığında senin paranı geri vereceğim, dedi. Sonra makbuz yazdı" dedi.

Gözden Kaçmasın

Yoğun kar yağışı Türkiyeyi terk etmiyor 32 kentte alarmYoğun kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! 32 kentte alarmHaberi görüntüle

KAÇAK DURUMUNA DÜŞTÜLER

Vatandaşlar dolandırıldıklarını Almanya'ya gitme günü geldiğinde anladı. Çünkü kapılar onlara kapalıydı. Sadece paraları gitmedi, pasaportlarına ve kimliklerine el koyuldu. Yabancı oldukları ülkede kaçak durumuna düştüler. Şimdi ise haklarını arıyorlar ve olay savcılığa sevk edildi. 

Dolandırılan vatandaş, "Şu anda pasaport yok, oturma izni yok. Herkes işsiz." dedi.

Gözden Kaçmasın

İş makinesi su dolu çukura düştü, operatör hayatını kaybettiİş makinesi su dolu çukura düştü, operatör hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Dolandırıcılık#İş Vaadi#ALMANYA

BAKMADAN GEÇME!

Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar Ama bir şartla...

Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar! Ama bir şartla...

#COVID-19
İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay

BAKMADAN GEÇME!

Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar Ama bir şartla...

Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar! Ama bir şartla...

#COVID-19
İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay