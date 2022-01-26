'Almanya'da iş' vaadiyle dolandırdılar! Kimi arabasını sattı, kimi son parasını verdi

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CNN Türk'ten Sema Akbulut ve Alper Öztürk'ün haberine göre; Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve daha birçok ülkenin vatandaşı iş vaadiyle 120 kişi dolandırıldı.

Hepsinin ortak yanı bir sosyal medya hesabında birleşmişlerdi. O hesaba da kendi Özbek vatandaşları tarafından bir iş ilanı geldi. O ilan Almanya'ya götürüyordu ve o ilana başvuru yaptılar.

Dolandırılan vatandaşlardan biri, "Türkiye'de Özbekler grubumuz var. Oraya Özbek vatandaşımız ilan attı. Konumunu, adresini her şeyini attı. Anlaşmamız var, gelebilirsiniz dedi. Ona güvenip gittik biz." dedi.

İlana başvuruların ardından para isteme süreci başladı. Herkesten istenilen miktar farklı oldu. Kimi 3 bin dolar, kimi 5 bin avro verdi.

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Dolandırılan vatandaş, "Depozito parası istedi, Almanya'ya bilet aldığında senin paranı geri vereceğim, dedi. Sonra makbuz yazdı" dedi.

KAÇAK DURUMUNA DÜŞTÜLER

Vatandaşlar dolandırıldıklarını Almanya'ya gitme günü geldiğinde anladı. Çünkü kapılar onlara kapalıydı. Sadece paraları gitmedi, pasaportlarına ve kimliklerine el koyuldu. Yabancı oldukları ülkede kaçak durumuna düştüler. Şimdi ise haklarını arıyorlar ve olay savcılığa sevk edildi.

Dolandırılan vatandaş, "Şu anda pasaport yok, oturma izni yok. Herkes işsiz." dedi.