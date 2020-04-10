Almanya'da Ev Almak İstiyorum Diyenler İçin Gerekli Belgeler Ve Evraklar Nelerdir (2020)

Genellikle Türklerin yurt dışından ev almak istediklerinde tercih ettikleri yerlerden birisi Almanya ülkesidir. Almanya'dan gayrimenkul almak günümüzde oldukça avantajlıdır. Faizlerin düşük olması ve Almanların gayrimenkul alımına çok sıcak bakmaması yatırımcılar için avantaj oluşturmaktadır.

Almanya'da ev almak istiyorum diyenler için gerekli belgeler ve evraklar nelerdir (2020)?

Yurt dışından ev almak ülkemizde tercih edilen satış işlemlerinden birisidir. Bu ülkelerin içerisinde de en çok Almanya bulunmaktadır. Fakat Almanya'dan ev alabilmek için bazı prosedürlerin gerçekleşmesi gerekmektedir. Almanya'dan ev alımı 5 aşamada gerçekleşir. Bu aşamalar şunlardır:

- Tarafların aralarında yapılacak anlaşma mutlaka olmalıdır.

- Bu anlaşmanın Noterde yapılması ve noter onayı gereklidir.

- Gayrimenkul satış anlaşması tapuya sunulmalıdır.

- Tapu devri mutlaka Tapu Müdürlüğünde gerçekleşmelidir.

- Satışın yapılabilmesi için satıcının yetkili olması ve onay vermesi gerekmektedir.

Almanya'da Gayrimenkul Alım Sözleşmesi Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Almanya'dan gayrimenkul alımı için satış sözleşmesinin dikkatli yapılması gerekmektedir. Hazırlanan bu satış sözleşmesi mutlaka noter onayı yapılmalıdır. Eğer noter onayı olmadan yapılan satış sözleşmesi bulunuyor ise bu durum bağlayıcı olmaz. Ayrıca noter imza sırasında tarafların imza atarken neye imza attıklarını dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Eğer imza atımı sırasında emin olunmaz ise yeminli tercüman çağrılır.

Almanya'dan Ev Alabilmek İçin Oturma İznine Gerek Var mıdır?

Kişilerin Almanya'dan ev alması durumu o kişilere oturma izni hakkı kazandırmaz. Bu durumda Almanya'dan ev alabilmek için o bölgede oturma izninin bulunmasına gerek yoktur.

Almanya'da yerleşik yaşamda yaşayan kişilere uygulanan kanunlar ile yabancıların Almanya'dan ev alırken uygulanan kanunlar aynıdır. Fakat Almanya'dan gayrimenkul alımında çiftler evli ise belirli sınırlamalar getirilmiştir. Bu sebeple çiftler evlenmeden önce mal rejimini seçmeleri gerekmektedir. Bunun dışında Almanya'dan gayrimenkul alımında tüzel kişiler için de bazı yükümlülükler bulunmaktadır. Bunun için Almanya Hukukuna göre satış sözleşmesi geçerliliği ve satış işlemleri birbirinden bağımsız olmalıdır.