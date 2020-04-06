Almanya'daki maaş sistemi ülkemizin aksine yıllık oran olarak telaffuz edilmektedir. Almanya'da iş arayan kişilerin ilk dikkat etmesi gereken konu bu ayrımın yapılmasıdır. Bu güne dek kazanılmış sertifikalar da maaş durumunu oldukça değiştirecektir.

Almanya'da En Çok Kazandıran En İyi Meslekler Nelerdir?

Almanya'da en çok kazandıran meslek gruplarının ilk 7'si sırasıyla şu şekildedir:

Tıp Doktorluğu: Almanya ülkesinde en çok para kazanan meslek grubu, tıp doktorluğudur. Almanya'da doktor olan bir kişinin yıllık olarak ortalama brüt kazancı 83.000 Euro'dur. Alman doktorların Türkiye'ye oranla daha rahat çalıştıklarını söylemek mümkündür. Hastane ve klinik açısından daha fazla bir rakama sahip olan Almanya doktorlarını daha az yoruyor denebilir. Bankacılık: Bankacılık meslek grubu için yıllık olarak ortalama brüt kazançlarının 71.000 Euro olduğu söylenebilir. Mühendislik: Almanya'da çalışan mühendislerin de yıllık olarak ortalama maaşları 67.000 Euro civarında olduğu bilinmektedir. Bilgi İşlem (IT): Bu meslek grubu için de yıllık ortalama brüt maaşlarının 65.000 Euro civarında olduğu bilinmektedir. Sigorta: Sigortacılık meslek gruplarında ise yıllık ortalama brüt kazançları 63.000 Euro civarındadır. Hukuk: Hukuk departmanında çalışan kilerin ise yıllık ortalama brüt kazançları sigorta meslek grupları ile eşdeğer yani 63.000 Euro'dur. Finans: Finans meslek gruplarında ise ortalama brüt kazanç 61.000 Euro civarındadır.

Almanya ülke sınırları içerisinde rahat bir yaşam sürdürmek için gerekli olan brüt kazancı sağlayan meslek grupları ise şu şekildedir:

Satış ve pazarlama meslek grupları için brüt rakam yaklaşık 59.000 Euro, insan kaynakları meslek grupları 57.000 Euro civarında, temel bilimler ve laboratuvar araştırmaları için ise 56.500 Euro civarı, halkla ilişkiler ve iletişim meslek grupları için 56.000 Euro, lojistik - tedarik ve satın alma sektörleri için 55.000 Euro civarındadır.