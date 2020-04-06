Almanya'da Emekli Maaşı Ne Kadar? Almanya En Düşük Ve En Yüksek Emekli Maaşları

Almanya’da gerekli koşulları sağlayan tüm vatandaşlara emekli aylığı bağlanmaktadır. Bu aylıklara da ülke ekonomisi göz önüne alınarak belirli periyotlarla zam yapılmaktadır.

Almanya’da Emekli Maaşı Ne Kadar?

Almanya emeklilik maaşları belirlenirken maaş tutarını; çalışanın cinsiyeti, sigorta priminin hangi tutarda yatırıldığı ve çalışma süresi doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda; Almanya’da emekli olacak erkek bir birey ortalama 980 Euro değerinde maaş almaktadır. Bu maaş, kadınlar için bir miktar daha azalarak 600 Euro seviyesine düşmektedir.

Almanya En Düşük ve En Yüksek Emekli Maaşları

Almanya’da devlet tarafından vatandaşın emekliliği için verilen maaşlar belirlenirken farklı kriterler göz önüne alınmaktadır. Hükümet tarafından yapılan son açıklamaya göre, ülkede en düşük emekli maaşı yaşamı boyunca asgari ücret ile çalışan kişilere verilmektedir. Bu kapsamda 40 yıl süresince asgari ücretle çalışan bir kişiye 514 Euro tutarında emekli maaşı verilmektedir. Ancak, yapılacak yeni düzenlemeler kapsamında devamlı asgari ücretle çalışmış emeklilere 447 Euro daha fazla maaş verilmesi tartışılmaktadır. Ülke kapsamında verilen en yüksek emekli maaşı ise değişken tutarlara sahiptir.

Almanya’da Emekli Olma Şartları Nelerdir?

Almanya’da emekli olmak için çalışanların bazı kriterlere uyup uymadığı kontrol edilmektedir. Ülke genelinde çalışanlara yaştan dolayı emeklilik ve iş gücü kaybıyla emeklilik hakları tanınmaktadır. Emeklilik kapsamında dul ve yetim aylıkları da incelenmektedir. Almanya’da yaştan dolayı emekli olabilmek için 65 ya da 67 yaşının doldurulması gerekmektedir. Bu yaş maden işçileri için yıpranma payı da göz önüne alınarak 60’a düşürülmektedir.

Çalışamaz durumda olduğunu ve kazanma gücünü yitirdiğini ispatlayan Alman vatandaşlarına da malulen emekli olma hakkı tanınmaktadır. Bu durumda olan kişilerin en az 60 aylık sigorta priminin engel öncesinde yatırılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra malulen emekli olacak kişinin son beş yılda en az 36 ay kadar da sigorta priminin yatmış olması gerekmektedir.