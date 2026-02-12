×
Almanya’da dönerci eşini öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Cinayet#Soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 07:00

Almanya’nın 6 bin nüfuslu Schrozberg kentinde salı günü sabah saat 10.50 sıralarında, Erhan Ö. (37), eşi Renur Ö.’yü (38) işlettikleri döner büfesinin arkasında kurşun yağmuruna tutarak öldürdü.

Cinayetin işlendiği gün ise ailenin en büyük oğlunun 18’inci yaş günü olduğu belirtildi. Cinayetin nedeni araştırılırken, çiftin daha önce aralarında başka tartışma çıkıp çıkmadığı bilinmiyor. Öte yandan polise kimin ihbarda bulunduğu da açıklanmadı.

Mahalle sakinlerinin aktardığına göre, şüpheli Erhan Ö. yaklaşık on yıldır Schrozberg’de “Özbey” adlı döner büfesi isletiyor. Üç çocuk annesi Renur Ö.’nün ise eşine sıklıkla dükkânda yardım ettiği ifade edildi. Olay yerine giden polis ekipleri, silahlı saldırının ardından şüpheliyi kısa sürede olay yerinde gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında olayın kesin nedeni ve arka planı araştırılıyor.

 

