Almanya'da Türk nüfusu oldukça yoğundur. Bu sebeple doğum yapılmak istenen ülkelerin başında Almanya ön sıralarda yer almaktadır. Almanya'da ikamet eden ya da akrabası olan kişilerin orada doğum yapma istediğinin yanı sıra Almanya ile hiç bir bağı olmadığı halde bu fikri uygulamak isteyenler de oldukça fazladır.

Almanya'da Doğum Yapmanın Avantajları Nelerdir?

Almanya ülke sınırları içerisinde doğum yapmanın en büyük avantajı, kadınlar için vatandaşlık hakkının verilmesidir. Herhangi bir nedenle Almanya'da doğum yapılması halinde vatandaşlık verilebilmektedir.

Almanya sınırları içinde doğum yapılması ile eğitim ve sağlık haklarından faydalanmak da mümkündür. İnsanlar ne zaman başlarına bir durum, bir hastalık geleceğini bilemez. Bu fikri savunan Almanya, özellikle sağlık alanında bu açıdan kendisini ispatlayan ülkeler içerisindedir. Bu özelliğinden dolayı doğum yapmak isteyen kişiler için ilk tercih sebeplerinden olmuştur.

Söz konusu olan ülke yani Almanya sağlık alanındaki bu toleransının yanında bir de eğitim alanında da oldukça imkan tanımaktadır. Çocuğunuzun okul hayatı süresince sağlanan tüm indirimlerden yararlanarak okuma şansına sahip olması sağlanır. Doğum sürecinin beraberinde kazanılmış olan eğitim hakkı ile çocuğunuz, yaşam boyu eğitim hakkından faydalanabilmektedir.

Yeni yapılmış yasal düzenlemeler çerçevesinde çocukların her iki ülkenin vatandaşlık hakkına sahip olabileceği kesinleştirilmiştir. Bu düzenlemeler ile Almanya'da doğan kişilerin Almanya'nın sağlık, iş ve eğitim imkanlarından kendi köklerinden vazgeçmeksizin faydalanabilmeleri de sağlanmış oldu.

Almanya'da Doğum Yapmanın Dezavantajları

Almanya'da doğum fikri düşünüldüğü zaman hemen akla ilk gelen maddi olarak yükümlülüktür. Almanya'da yaşam her alanda zordur. Sağlık sektörü de haklı olarak bu durum ile doğru orantılıdır. Eğer Almanya ülke sınırları içerisinde doğum gerçekleştirmek isteniyorsa, mutlaka yüklü miktarda para bulundurulmasında fayda vardır. Maddi süreç dışında Almanya'da doğum yapılmasının başka ciddi bir zorluğu yoktur hatta başka zorluklar yok denecek kadar azdır.