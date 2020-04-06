Almanya'da Doğan Çocuğun (Bebeğin) Hakları Nelerdir? Vatandaşlık Alabilir Mi?

1961 yılında Almanya ve Türkiye arasında imzalanan Türk İş Gücü Anlaşması’nın imzalanması ile Türklerin Almanya’ya göçü başlamıştır. Almanya’ya göç eden ve orada çalışan Türkler zamanla ailelerini de Almanya’ya götürmeleri ile bugünkü Almanya’daki Türk nüfusunun temelleri atılmıştır.

Uzun yıllardır Almanya’da bulunan Türkler ve onların çocukları birçok sorun yaşamıştır. Almanya’da doğup Türk vatandaşlığına geçen çocuklar ve hakları konusunda birçok tartışma ortaya atılmıştır. Almanya’da doğan çocuklar haklarını bilme ve haklarını almak konusunda birçok araştırma yapıyor.

Almanya’da doğan Çocuğun (Bebeğin) Hakları Nelerdir?

Almanya’da doğan baba ve annesi Alman vatandaşı olan bir çocuk eğitimini tamamlayıp kendisi çalışmaya başlayana kadar( 25 yaşının sonu sınırdır) çocuk parası alabilmektedirler. Almanya’da doğmuş olan çocuklar öncelikle bazı şartlar ile vatandaşlık hakkını alır. Vatandaşlık hakkı olan çocuklar Almanya’daki her vatandaşın sahip olduğu haklara sahip olabilirler.

Vatandaşlık Alabilir mi?

Anne ve babası Alman olan çocuklar nerede doğmuş olurlarsa olsunlar Almanya vatandaşı olurlar. Almanya bunun dışında doğum nedeni ile vatandaşlık veriyor fakat bunun için bazı şartları bulunmaktadır. Almanya’da doğan çocuğun anne veya babasından birinin en az 8 sene süre ile Almanya’da yaşamış olmalıdır.

Sınırsız oturma izni olan anne veya babanın Almanya’da doğan çocukları Alman vatandaşlığı alabilir. Almanya’da oturma izni olmadığı halde Almanya’da doğan çocuklar Alman vatandaşı olabilmesi için çocuğun 21 yaşına kadar en az 8 yıl boyunca Almanya’da yaşamış olması veya 6 yıl boyunca Almanya’da okula gitmiş olması gerekmektedir. Anne ve baba evli değil ise baba Alman vatandaşı ve süresiz oturma iznine sahip ise babalığını resmi olarak tanıtması halinde yine çocuk Alman vatandaşlığına sahiptir.

Vatansız olan anne ve babanın çocukları ise Alman vatandaşı olması için; çocuk doğduğu andan itibaren vatansız olmalıdır. Çocuk Almanya’da, Almanya’ya giden gemi veya uçakta doğmuş olmalıdır. En az beş yıl kadar süre ile yasal olarak Almanya’da ikametinin bulunması gerekir. Beş yıldan daha fazla bir hapis cezası almamalıdır. 21 yaşından önce çocuğun vatandaşlık başvurusunda bulunması gerekmektedir