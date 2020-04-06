Çağımızın getirdiği psikolojik problemler nedeniyle insanlar belli bir zaman sonra çalışma hayatında bazı sorunlar yaşayabilmektedir. Bu sorunlar doğrultusunda Almanya'da çalışan pek çok gurbetçi, depresyon sebebi ile emekli nasıl olunur araştırma gerçekleştiriyor. Daha doğrusu yaşanan depresyon üzerinden Almanya'da emekli olunur mu?

Almanya'da Depresyondan Emeklilik Mümkün müdür?

Almanya'da belli başlı bazı kriterlere bağlı olarak depresyondan emekli olmak mümkün. Hatta özellikle psikolojik rahatsızlıktan dolayı Almanya'da emekli sayısı gün geçtikçe artış gösteriyor. En önemlisi emekli olanların yaş ortalaması giderek düşüyor. Son 10 yılda Almanya'da yaşanan erken emeklilik problemlerinin başında depresyon ve panik atak geliyor.

Bu durum Almanya'da ciddi maliye kayıplara sebep olmakta ve iş gücünü azaltmaktadır. Özellikle ele alınan rapor doğrultusunda 1980'li yıllarda işini yapma zorluğu çeken yaş ortalaması 56 iken, bu durum günümüzde 50'ye inmiş durumda. Özellikle psikolojik rahatsızlıklar sebebiyle şu an bu oran Almanya’da 48,3 seviyelerine indi.

Almanya'da Depresyondan Emekli Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Almanya'da depresyondan emekli olabilmek için gerekli belli başlı bazı kriterlere yerine getirmek gerekiyor. Bunlar içerisinde en önemlisi Federal Sağlık Bakanlığı kapsamında ilgili kurumdan ve doktordan rapor alınmasıdır. Depresyon geniş bir yapıya sahip olduğu için bu yapı içerisindeki sebep kişi üzerinde doktor nezdinde kanıtlanırsa, belli bir yaş üzerinden emekli olunabilmektedir. Ancak mutlaka çalışma kuralları doğrultusunda belli yılı itibariyle sigortanın dolmuş olması ve istenilen alt limit yaşa gelinmiş olması gerekmektedir.

Almanya'da farklı rahatsızlıklar sebebiyle emeklilik durumu

Almanya'da hem psikolojik hem de fiziksel nedenlerden dolayı pek çok kişi son dönemlerde erken emekliye ayrılıyor. Bu doğrultuda ele alınacak belli başlı bazı sebepler bulunmaktadır.

- Depresyon,

- Panik atak,

- Omurga ağrıları,

- Kas ağrıları,

- Kalp ve dolaşım sistemi rahatsızlıkları,

Genel olarak bu sebepler Almanya'da erken emeklilik için ortaya çıkan rahatsızlıklardan en çok öne çıkanlarıdır.