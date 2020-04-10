Yaşam koşullarının zorlaşması sebebi ile ailelerin çocuk bakımı da daha da zor hale gelmektedir. Bu anlamda, Almanya’da ebeveynlere ödenen çocuk parası, aileler için maddi olarak oldukça rahatlatıcı olmaktadır.

Almanya’da Çocuk Yardımı Parası Nasıl Alınır?

Almanya’da çocuk parası alabilmek için, Federal İş Ajansının bünyesinde bulunan aile kasasına yazılı olarak müracaat etmek gerekiyor. Çocuk parası başvurusu için aranan şartları sağlayanlar, altı ay süre ile takviye olarak çocuk parası alabiliyorlar. 6 aylık süre bittiğinde ise, tekrar yazılı biçimde başvuru yapmak gerekiyor.

Çocuk Yardımı Parası İçin Aranan Koşullar Nelerdir?

Ailelerin çocuk yardımı parası ödeneğinden faydalanabilmesi için aranan şartlar şu şekildedir:

- Çocuk bekar ve yirmi beş yaşından gün almamış olmalı, aile ile aynı evde ikamet ediyor olmalı.

- Ebeveynler çocuk yardım parası şartlarını taşıyor olmalı,

- Ailenin asgari olarak toplam geliri, çiftlerde 900 Euro’nun, çocuğuna tek başına bakanlarda ise 600 Euro’nun altında olmamalı,

- Aile geçiminin sağlanabilmesi için, çocuk yardım parası ile birlikte konut yardım parası gibi ilave yardım ödeneğine de muhtaç olunmalı.

Çocuk Parası İçin İnternetten Başvuru Yapılabilir mi?

Çocuk parası için yazılı olan başvurular, bağlı olunan aile kasasına yapılmalıdır. Başvuru sonrasında ebeveynlere, aile kasası tarafından talebinizin ret ya da kabul edildiğine yönelik bir bildirim gönderilmektedir. Ebeveynler arzu ederlerse, çocuk yardım parası alabilmek için internetten de başvuru yapabilirler.

Çocuk Yardım Parasının Miktarı Ne Kadar?

Takviye olarak ödenen çocuk parasının miktarı belirlenir iken, her bir çocuğa ayrı hesaplanarak belirlenmektedir. Her bir çocuk için alabileceğiniz yardım miktarı, azami olarak 185 Euro’dur. Birden fazla çocuğa sahip ailelere çocuk yardım parası, toplu para olarak aile hesabına havale edilmektedir.