Almanya'da yaşayan gurbetçilerin aynı zamanda Türkiye'de elde ettikleri gelir üzerinden çifte vergilendirme durumu ortaya çıkmaktadır. Yani Almanya'daki vergi üzerinden Türkiye’deki gelir nedeniyle vergi alınmakta ve bu da ciddi oranda kayıp yaşanmasına neden olmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için pek çok gurbetçi araştırma yapmakta ve bilgi almaya çalışmaktadır.

Almanya'da Çifte Vergilendirme Durumunu Önlemek İçin Ne Yapılmalıdır?

Almanya'da sigortalı olarak çalışan pek çok gurbetçi Türkiye'de gelir elde etmeye başladığında, Almanya üzerinde bir anda çifte vergilendirme ile karşı karşıya kalabilmektedir. Şayet anlaşma hükümlerinde bu gelir üzerinden Türkiye'de vergilendirilmesi gerekiyorsa, Almanya'da ve Türkiye'de çifte vergilendirme durumu yaşanabilmektedir. Bu doğrultuda yapılan sözleşme kapsamında 22. madde üzerinde ele alınan unsurlar bu sorunu giderme potansiyeli teşkil ediyor.

Almanya'da Çifte Vergilendirme Durumu Nasıl Önlenir?

İlgili anlaşmanın 22. maddesine bağlı olarak Almanya'da çifte vergilendirme durumu önlemek mümkün. Türkiye'de gelir elde edildiğinde Almanya'daki gelir üzerinden Türkiye'den ikinci kez vergilendirme durumu önüne geçebilmektedir.

- Bir gelir durumu nedeniyle Türkiye'de ödenen vergi, Almanya'da ödemiş olacağı vergi üzerinden düşmektedir,

- Aynı zamanda Türkiye'deki ödenen vergi nihai vergi olmak suretiyle, Almanya'daki gelir unsuru bu matraha dahil edilmemektedir,

Bu iki etmen üzerinde günümüzde çifte vergilendirme durumu ortadan kaldırılmış durumdadır.

Almanya'da çifte vergilendirme durumu

Almanya'da ikamet eden gurbetçilerin en sık yaşadığı sorunlardan biri çifte vergilendirme durumu. Yani Almanya'da yaşadıkları ve çalıştıkları için gerçekleşen vergi, Türkiye'de herhangi bir gelir olduğunda Almanya'daki aynı vergi üzerinden çifte vergilendirme oluşmaktadır. Bunun önüne geçmek için ise yukarıdaki maddeler dahilinde sorun ortadan kaldırılmaktadır.

Böyle bir durum ile karşı karşıya kalındığında mutlaka ilgili kurum ve kuruluşlarına müracaat etmek gerekmektedir. Almanya'daki vergilendirme kapsamında ilgili sözleşme üzerinden madde dahilinde bu çifte vergilendirme artık gerçekleşmemektedir. Yapılan müracaat ile bu sorun ortadan kaldırılır.