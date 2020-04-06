Almanya'da çalışma düşüncesi birçok insan tarafından destekleniyor; ancak çalışmak için aranan şartlar çok fazla kişi tarafından bilinmiyor.

Almanya'da Çalışmak İçin Hangi Şartlar Aranmaktadır?

Almanya, Batı Avrupa'da yer alan, güçlü ekonomisi, gelişen teknolojik yenilikleri ve güçlü para birimi ile bilinen bir Avrupa Birliği ülkesidir. Almanya'da çalışmak için aranan en önemli şartlardan biri dil yeterliliğinin olması ve lisans mezuniyetidir. İş bulan kişilerin işi bulmanın ardından, çalışma ve oturma izni almaları gerekmektedir.

Almanya'da işçi olarak çalışmak için lisans mezuniyeti aranmamaktadır. İşçi olarak sahip olunan özelliklere ve Almanya'daki şirketlerin taleplerine göre ilgili şirketlere ve fabrikalara başvuru yapılabilir.

Aracı Firmalar Ne İşe Yarar?

Almanya'da iş bulmak için aracı firmalardan da yararlanılabilir. Çalışmak için başvuran kişi öz geçmişini ve aradığı iş tanımını aracı firmalara iletir. Firmalar da Almanya'da anlaşmalı olduğu firmaların bulunduğu veritabanlarından işi arayan kişi ile işveren kurumun şartlarının örtüşüp örtüşmediğini kontrol eder. Eğer işi arayan kişinin özellikleri ve beklentileri ile işveren kurumun aradığı özellikler ve beklentiler eşleşirse, aracı kurum, Almanya'daki firmalar ile görüşmeler ayarlar. Görüşmelerin iki taraf için de olumlu olması durumunda diğer evraksal işlemleri yürütür.

Avantajlı Meslekler Hangileridir?

Almanya'daki iş ilanları, iş arama portalları üzerinden düzenli olarak takip edilmelidir. Ek olarak, mühendislik ve bilişim teknolojileri alanında yetkinliğe sahip olan kişiler için Almanya'da iş bulmak daha kolaydır.

Şartlara Nasıl Uyum Sağlanabilir?

İşçi olarak Almanya'da çalışmak için kabul almak daha çok Almanya'daki işletmelerin ihtiyaçları ile işçilerin uzmanlık alanlarının örtüşmesine bağlıdır. Örneğin; kaynak ustası ihtiyacı bulunmakta ise Türkiye'de kaynak ustası olan çalışan kişi diğer asgari şartları sağlayarak işe başvurabilir. Kalifiye personel istihdamında ise öncelikli olarak Almanca ve ikinci seçenek olan İngilizce dilinin önemi yadsınamaz.

Dil ile birlikte başvurulacak alanla ilgili uzmanlık büyük öneme sahiptir. Örneğin; Almanca ya da İngilizce bilgisine ve kullanma yeteneğine sahip bir elektrik elektronik mühendisi, asgari şartları sağladığı müddetçe ve talep olduğu sürece Almanya'da iş bulabilir.