Almanya'da Banka Hesabı Nasıl Açılır? Alman Bankasında Banka Hesabı Açma

Almanya’da yaşayan biri banka hesabı açtırmak zorundadır. Almanya’da herhangi bir abonelik işlemi ya da fatura ödeme gibi işlemlerde banka hesabı istenmektedir. Almanya’daki bankalar Türkiye’den biraz daha farklı çalışmaktadırlar. Almanya bankacılık sistemi geçmişte diğer ülkelere göre oldukça kötüyken günümüzde giderek daha iyi konuma gelmiştir. Her geçen gün daha da ilerleyen bankacılık sistemi ile birçok iş bankalar yolu ile hallediliyor.

Almanya’da Banka Hesabı Nasıl Açılır?

Almanya’da bir kişinin banka hesabı açtırabilmesi için 2016 yılına kadar Almanya’da belirli bir ikametgah adresinin bulunması gerekmekteydi. Fakat 2016 yılından sonra Almanya’da banka hesabı açtırmak daha da kolaylaştı. Almanya’da banka hesabı açtırabilmek için seçilen bankaların şubelerine kimlik kartı veya ehliyet ile gitmek hesap açtırmak için yeterlidir.

Bir banka hesabı açtırmak için hangi bankadan hesap açtırılacağı önceden araştırılarak belirlenmelidir. Almanya’da Türkiye gibi sistem yoktur. İki banka tipi bulunmaktadır. Bir ulusal bankalar birde yerel bankalar olmak üzere iki tip banka bulunmaktadır. Hangi bankadan hesap açtırılacağına karar verilmesinin ardından ise kimlik ya da ehliyet ile kolayca hesap açılabilir.

Alman Bankasında Banka Hesabı Açma

Bir vatandaş Alman bankasında bir banka hesabı açtırmak istediğinde öncelikle banka hesabını ulusal bankalardan mı yoksa yerel bankalardan mı açması gerektiğini belirlemelidir. Ulusal bankalar tüm Almanya’da şubesi bulunan bankalardır. Yerel bankalar ise sadece tek eyalet içerisinde şubeleri bulunan bankalardır.

Farklı şehirlerde iş yapılıyorsa ulusal banka hesabı açtırmak daha mantıklı bir seçenektir. Bunun yanında bazı bankalar her ay belirli miktarda ücret kesintisi yapmaktadır. Bazı bankalarda faizler daha yüksek olabilmektedir. Ayrıca bazı bankalar üyelik ücreti ve her işlem de işlem ücreti alabilmektedir. Tüm bu ücretler iyi araştırılarak banka seçilmelidir. Herhangi bir şubesi olmayan internet bankacılıkları seçildiği takdirde ise bu ücretlerin çoğu ödenmez.