Almanya'da Asgari Ücret Ne Kadardır?

Asgari ücret, kanuni şartlar doğrultusunda işçiye ödenebilecek en düşük maaşı ifade etmektedir. Genelde de asgari ücretin alım gücü ile ülkenin gelişmişlik seviyesi arasında bir bağ kurulmaya çalışılmaktadır.

Almanya’da Asgari Ücret Ne Kadar?

Almanya, asgari ücret alan bir işçinin bile yüksek yaşam kalitesine sahip olduğu bir ülke olarak ön plana çıkmaktadır. İşsizliğin de en az seviyede olduğu bu ülkede asgari ücrete belirli periyotlarla zam yapılmaktadır. Bu zam oranı yapılırken de paranın alım gücü dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda son beş yılda Almanya tarafından belirlenen asgari ücretler aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir.

2016 yılı asgari ücret: 1.440 Euro

2017 yılı asgari ücret: 1.498 Euro

2018 yılı asgari ücret: 1.498 Euro

2019 yılı asgari ücret: 1.498 Euro

2020 yılı asgari ücret: 1.498 Euro

Almanya’da Çalışma Saatleri Nedir?

Almanya, işçilerin çalışma haklarını titizlikle takip eden bir politika yürütmektedir. Buna göre, Türkiye’de maksimum 45 saat olarak belirlenen haftalık mesai; Almanya’da yalnızca 38 saat ile sınırlandırılmaktadır. İşçinin bu süreyi aştığı her saat ise fazla mesai olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye ve Almanya’da Verilen Asgari Ücret Arasında Fark Var mı?

Almanya tarafından belirlenen asgari ücret tutarı çoğu zaman Türkiye’deki asgari ücret ile karşılaştırılmaktadır. Ancak iki ülke arasında kur farkı olduğundan bu konuya kesin bir yaklaşım getirilememektedir. Asgari ücret ile geçim konusu Almanya için ele alındığında tek yaşayan bir vatandaşın 1000 Euro ile aylık temek ihtiyaçlarını karşılayabildiği belirtilmektedir.

Bu değer çift olarak yaşanması durumunda, eşlere paylaştırılarak daha da azaltılmaktadır. Ayrıca, çocuk sahibi olan ailelere devlet tarafından aylık 500 Euro değerin de bir de çocuk yardımı yapılmaktadır. Yani alınan asgari ücretin alım gücü Almanya şartlarında oldukça yüksek kabul edilmektedir.