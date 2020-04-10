Almanya'da Araba Fiyatları Ne Kadar? Ne Kadar Vergi Ödeniyor

Ülkelere bağlı olarak ve ülkenin kullandığı para birimine göre araba fiyatları değişkenlik göstermektedir. Tabii aynı zamanda her ülkenin değişik vergi oranları bulunur. Vergi oranları içerisinde farklı türde vergiler de yer almaktadır. Almanya'da satılan arabalar da buna bağlı olarak fiyat konusunda değişkenlik gösterebilmektedir.

Almanya'da Araba Fiyatları Ne Kadar?

Hem Almanya'da ikamet eden ve çalışan gurbetçiler hem de Almanya'ya araba almak amaçlı gelen pek çok Türk vatandaşı, Almanya'da araba fiyatlarını merak ediyor. Tabii bu konuda bilen belli başlı bazı kriterler bulunmaktadır. En başta aracın marka ve modeli ile beraber yılına bağlı olarak fiyat değişkenlik yaratmaktadır. Özellikle alınan vergi ve vergi oranları araç fiyatlarını değiştirmektedir.

Fakat Türkiye'ye göre Almanya'daki araba fiyatlarının çok daha uygun olduğunu söylemek mümkün. Ancak söz konusu Türkiye getirilmek olduğunda ciddi vergi oranları ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Son dönemlerde ise Almanya'da ikinci el araba satışları, tatmin edici düşük fiyatlar nedeniyle oldukça fazla artış gösterdi.

Ne Kadar Vergi Ödeniyor?

Her ülkenin araba satışı kapsamındaki aldığı vergi değişmektedir. Bu değişkenlik belli başlı bazı kriterlere ve uygulamaları bağlı olarak belirlenir. Almanya açısından bakılacak olursa;

- Almanya'da otomobil satın alınırken KDV ödenmektedir.

- Araç sigortası KDV’den muaf tutulmuştur.

- Aracın karbon salınımına bağlı olarak vergi oranları değişkenlik gösterir.

Sıfır ya da ikinci el araç alırken vergi oranları bunlara bağlı olarak değişir. Ayrıca aracın marka ve modeli ile yıl bazında vergi oranları da yine farklılık yaratmaktadır. Almanya'da vergi değişkenliği direkt olarak karbon salınımına göre belirlenir. Diğer unsurlar ise sabittir.

Almanya'da Araba Fiyatları

Almanya dünyanın en önemli araba üreticileri arasında yer almaktadır. Dünya çapında yüksek oranda satışı bulunan ve çok beğenilen pek çok firma Almanya kökenlidir. Bu doğrultuda 0 ile ikinci el araçlar Almanya'da üretilmesi nedeniyle çok daha uygun fiyatlar üzerinden elde edilebilmektedir.