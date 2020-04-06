Ülkemizde düzenlenen kanunlar ile birlikte hem yurt dışında hem de yurt içinde emekli olabilmenin önü açılmıştır. Bu kanunların hangi durumları kapsadığını merak eden gurbetçiler yoğun bir araştırma içerisinde olmaktadırlar.

Almanya ve Türkiye'de İkili Emeklilik Mümkün müdür?

Almanya'da yaşayan ve çalışan kişiler için aynı zamanda Türkiye'den de emekli olabilmenin önü açıldı. Buna göre Almanya'da yaşayan bir gurbetçi aynı zamanda Türkiye'den emekli olmak istiyorsa prim günlerini borçlanabilmektedir.

Daha önce Türkiye'de son çalıştığı işe göre düzenlenmekte olup ona göre bir prim borcu sigorta kurumu tarafından çıkarılmaktadır. Bunun için Almanya'da yaşayan Türk'ün konsolosluklar aracılığı ile bu müracaatı gerçekleştirmesi gerekiyor. Sigorta kurumu daha sonra bu kişi hakkında detaylı bir değerlendirme yapacaktır. Ve değerlendirme sonucunu ise kişiye iletecektir.

Böylelikle Almanya'da yaşayan ve Almanya'da emekli olan bir kişi aynı zamanda Türkiye'den de prim günlerini borç usulü ile ödeyerek emekli olabilmektedir. Kanunlarımızca bu durumun önü tamamen açıktır. Sigorta kapsamında borçlanan bu kişiler 4B usulü ile emekli olacaktır. Yani Türkiye'de daha önce en az bir gün bile çalışmış kişinin emekli olabilmesinin önü daha da açıktır. Bunun için Türkiye'de çalışmış olması oldukça önemlidir. Almanya'da yaşayıp aynı zamanda Almanya'dan emekli olan bir kişi böylelikle Türkiye'den de prim günlerini ödeyerek emekli olabilmektedir.

Almanya'dan emekli olmuş bir kişi Türkiye'de emekli olmak istiyorsa Türkiye'nin emeklilik koşullarına uyması ve varsa eğer yaş kriterini de beklemesi gerekiyor. Eğer yaş kriterini sağlamıyorsa primi ödediği halde yine emekli olamayacaktır. Bundan dolayı her vatandaşa aynı emeklilik tarifesi uygulanmaktadır. Yaş kriteri ve diğer kriterleri sağlanması emeklilik de şarttır.