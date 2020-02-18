DHA
Haber Giriş: 18.02.2020 - 10:49,
Almanya uyruklu terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, Almanya uyruklu 1 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
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