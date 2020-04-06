Almanya Münih'de Tarihi Ve Gezilecek Yerler

Münih tarihsel açıdan oldukça eski köklere sahip bir kenttir. İncelenen eski belgelere göre Münih’in kuruluşu milattan sonra 1158 olarak kabul edilmektedir.

Almanya Münih Coğrafi Özellikleri Nelerdir?

Almanya; kuzey kesimlerinde buzul çağlarından kalma taşlardan, güney kesimlerinde ise oldukça bereketli topraklardan meydana gelen bir şehirdir. Denizden yüksekliği 520 metre olan bu kent, Alp Dağları’nın kuzeyinde kalmaktadır.

Almanya Münih’te Gezilecek Yerler

Münih gezilecek yerler listesini sosyal ve tarihi yerler olarak sıralamak mümkündür. Bu kapsamda şehrin sosyal içeriğe sahip yerleri; Olympiapark, BMW Müzesi, Deutsches Müzesi ve İngiliz Bahçesi’dir. Olympiapark, 1972 yılında yapılan yaz olimpiyatları için inşa edilmiştir. Ancak bu park günümüzde halka ve turistlere açılmıştır.

BMW Müzesi, Olympiapark ile oldukça yakın bir lokasyonda bulunmaktadır. Özellikle araba tutkunlarının ziyaret ettiği bu müzede, markanın hizmete başladığı tarihten bu yana izlediği gelişim görülebilmektedir. Deutsches Müzesi’ni gezmek içinse en az 2 saatlik bir zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Her yaş grubuna hitap eden müzede Alman Mühendisliği’nin en önemli eserleri sergilenmektedir.

İngiliz Bahçesi, Avrupa’nın en büyük kent parkıdır. Sakin bir gün geçirmek isteyenler burada; yürüyüş yapabilmekte, bisiklete binebilmekte ve dinlenebilmektedir. Gününü daha keyifli geçirmek isteyenlere ise Münih Hayvanat Bahçesi’ne gitmesi tavsiye edilmektedir. Bu bahçeye giriş ücreti 4 kişiden oluşan bir aile için 33 Euro değerindedir. Çevreye bırakılan izler takip edilerek neredeyse dünyada yaşam sürdüren tüm hayvanlar görülebilmektedir.

Almanya Münih’te Tarihi Yerler

Münih, köklü geçmişi sebebiyle özellikle mimari yapılar olmak üzere pek çok tarihi alanı içerisinde barındırmaktadır. Bu alanlar içerisinde Gotik dönem mimari eserleri ve mabetler dikkat çekmektedir. Münih’te gezilebilecek başlıca tarihi alanlar aşağıdaki gibi listelenmektedir.

Münih Katedrali (Frauenkirche)

St. Peter Kilisesi (Alter Peter)

Yeni Belediye Sarayı (Neunes Rathaus)

Nymphenburg Sarayı

Asamkirche (Asam Kilisesi)

Munich Residenz

Bavarian Opera Binası