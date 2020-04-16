Almanya Konsolosluğu Nerededir? Alman Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri

Almanya Konsolosluğu vize işlemleri olmak üzere aynı zamanda pasaport yenilemeye kadar bu gibi birçok değişik unsurun ele alındığı bir merkezdir. Almanya Konsolosluğuna adresi ile beraber iletişim bilgileri üzerinden güvenli şekilde ulaşmak mümkün.

Almanya Konsolosluğu Nerededir?

Almanya Başkonsolosluğu İstanbul'da yer almaktadır. Görevi en başta vize işlemleri gerçekleştirmek ve vatandaşların Almanya ziyaretleri için gerekli evrak ve belgeleri incelemektir. Bilinen adresi üzerinden Almanya Konsolosluğu'na ulaşılabilir. Gerekli işlemler için İstanbul'daki adresi üzerinden güvenli şekilde erişim sağlamak mümkün.

Almanya Konsolosluğu Adresi

İstanbul'da yer alan Almanya Başkonsolosluğu'nun belli bir İkamet adresi bulunmaktadır. Bu adres üzerinden gerekli işlemler güvenli şekilde yapılabilir.

Almanya Konsolosluğu adresi: Almanya federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu, İnönü Caddesi no: 10, 34437 Gümüşsuyu/İstanbul,

Bu adresi üzerinden Almanya konsolosluğuna güvenli biçimde ulaşım sağlanabilir. Yalnız konsolosluk için yapılacak işlemler konusunda akredite acentelerin ya da vize başvuru merkezlerinin işlem gerçekleştirdiğini söylemek gerekir.

Almanya Konsolosluğu Telefon Numarası

Almanya konsolosluğuna amaca uygun şekilde ulaşım sağlanarak farklı işlemler yapılabilir. Özellikle başta randevu almak üzere değişik bilgiler telefon numarası üzerinden ulaşım sağlanarak gerçekleştirilebilir.

Telefon: +90 212 334 61 00

Acil durumlar için: +90 (0) 530 066 17 38 (Almanca)

Bu numaraları üzerinden gerekli işlemler güvenli şekilde gerçekleştirilebilir.

Almanya Konsolosluğu İletişim Bilgileri

Almanya Konsolosluğu iletişim bilgilerine ulaşım sağlamak suretiyle güvenli şekilde farklı işlemleri yerine getirebilirsiniz. Bu bağlamda telefon numarası ile beraber aynı zamanda acil durum numarası ve faks numarası ya da e-mail kullanılabilir.

Fax: +90 0212 249 99 20

E-mail: visa@ista.diplo.de