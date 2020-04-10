Almanya İthalat Gümrük Vergisi Ne Kadar? Almanya Gümrük Vergisi Oranları (2020)

Almanya geçtiğimiz yıla göre yeni bir gümrük vergisi oranı belirledi. Dolayısıyla ithalatta önemli olan bu gümrük vergisi anlaşmayla belirlenmiş oldu. Almanya aynı zamanda bir Avrupa birliği ülkesi olduğundan mütevellit birliğe uygun olarak bir gümrük vergisi uygulamıştır.

Almanya İthalat Gümrük Vergisi Ne Kadar?

Türkiye'nin Almanya'dan ithal ettiği ürünlerin her birinin gümrük vergisi farklıdır. Bunun için alınan ürünlerin gümrük vergisi hesaplama işleminden geçirilmesi gerekir. İthalat gümrük vergisini hesaplayabilmek için mutlaka GTIP numarasının bilinmesi gerekir. Almanya ithalat gümrük vergisi ürüne göre değişiklik gösterdiğinden dolayı hangi üründen hangi vergi alınacağı ancak hesaplama ile belli olacaktır. İthalat vergi beyannamesi muhasebe kaydı üzerinden verilen beyan değerleri üzerinden gümrük vergisi tahsil edilir.

Gümrük vergisinde özel tüketim vergisi de yer alabiliyor. Özel tüketim vergisi gümrük vergisinden ayrı olarak hesaplanmaktadır. Dolayısıyla bu iki vergi birbirleri ile karıştırılmamalıdır. Almanya ile ithalatın düşük olması için bazı ürünlere yüksek vergi uygulandığı gibi bazı ürünlere ise düşük vergi uygulanmaktadır.

Bu durum tamamen özel ithalat ile ilgilidir. Almanya Türkiye'ye gönderdiği ürünlerde 'den %20'ye kadar gümrük vergisi uygulamaya karar verdi. Bu vergi de ürünlerde ayrıcalık tanınmadığı hangi ürün olursa olsun bu vergiye tabi olacağını belirtti.

Almanya Gümrük Vergisi Oranları (2020)

Almanya gümrük vergisi oranları AB ülkeler ile aynıdır. Almanya gümrük vergisi oranları tam olarak olarak belirlenmiştir. Bu oran ithalatta geçerli olup ihracat vergisi ile karıştırılmamalıdır. Almanya gümrük vergisi oranı geçtiğimiz yıla göre değişti. 2020 yılı itibari ile tam olarak anlaşmaya göre olarak belirlendi.