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’Almanya ile sığınmacı sözleşmesi söz konusu değil’

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#Fahrettin Altun#Almanya#Sığınmacı
’Almanya ile sığınmacı sözleşmesi söz konusu değil’
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 07:00

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sığınmacılarla ilgili iddialarını sosyal medyadan yalanladı.

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Altun mesajında özetle şunları kaydetti:

“CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in konuşmasında, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından farklı tarihlerde 3 kez yalanlanan, ‘Almanya’dan Türkiye’ye uçaklarla sığınmacı gönderiliyor/gönderilecek’ şeklindeki iddiaları yeniden dile getirdiğine şahit olduk. Öncelikle Almanya’da yasal oturma hakkı bulunmayan üçüncü ülke (Suriye, Afganistan vb.) vatandaşlarının, Türkiye’ye gönderilmesine ilişkin bir anlaşma kesinlikle söz konusu değildir. Türkiye’nin, iddia edildiği gibi ‘Eurofighter uçak alma karşılığında’ üçüncü ülke vatandaşlarının kabulüne onay verdiği iddiaları külliyen yalandır.”

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#Fahrettin Altun#Almanya#Sığınmacı

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