Almanya Dışişleri Bakanı muhalefetle buluştu

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Bakan Baerbock dün önce CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ve İstanbul Milletvekili Yunus Emre’den oluşan heyetle buluştu. Toplantıda seçime yönelik iç siyasi gelişmeler ile dış politika ele alındı.

6’LI MASAYI ANLATTILAR

CHP’den yapılan açıklamada, “CHP’nin ve 6’lı masanın görüşleri, Sayın Bakan ile paylaşılmıştır. Ayrıca, taraflar arasında dış politika ve güvenlik konularına ilişkin karşılıklı görüş değişiminde bulunulmuştur” denildi.

HAREKÂT HAZIRLIĞI

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar başkanlığındaki heyetle de HDP hakkındaki kapatma davası, Selahattin Demirtaş’ın ve HDP’li siyasetçilern durumu, Suriye’nin kuzeyine harekât olasılıkları değerlendirildi.

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EROZAN: ABBAS YOLCU

İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Erozan da görüşmenin ardından sosyal medya hesabından, yabancı siyasilerin Türkiye’de yönetime aday partileri tanımak istediğini söyledi. Erozan, “Bütün büyükelçilikler raporlar yolluyorlar. Galiba diyorlar ki; Abbas yolcu!” dedi.

ÜÇ PARTİNİN HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Anıtkabir ziyaretinden sonra, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan ile görüştü.

ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Anıtkabir’i ziyaret etti. Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol’dan yürüyüp Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan Baerbock, saygı duruşunda bulundu. Ardından Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Anıtkabir Özel Defteri’ni de imzalayan Alman Bakan, “Modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına. Ülkelerimizin insanları arasındaki yakın bağlılık duygularıyla” yazdı.