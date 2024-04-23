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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Gaziantep ziyareti

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#Frank Walter Steinmeier#Almanya#Gaziantep
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeierden Gaziantep ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 16:45

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Gaziantep’e geldi.

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Gaziantep Havalimanı’nda Vali Kemal Çeber, tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Gazikent İlkokulu’nu ziyaret etti. Konvoy eşliğinde okula gelen Steinmeier, yaklaşık 100 kişilik bir grup tarafından protesto edildi. Ellerinde Filistin bayrakları ile Cumhurbaşkanı Steinmeier’i protesto eden grup, sloganlar atıp tekbir getirdi. Protestocu grubun yanından geçerek, konvoyu ile okula giren Cumhurbaşkanı Steinmeier, öğrenciler tarafından karşılandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeierden Gaziantep ziyareti

Cumhurbaşkanı Steinmeier, çocukların folklor gösterisini izleyerek, bir süre sohbet etti. Okulu ziyaret eden Steinmeier, yöresel el sanatlarının olduğu sınıfta incelemelerde bulunarak, öğrencilerin futbol turnuvasını başlattı.

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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeierden Gaziantep ziyareti

Okuldaki ziyaretlerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, depremin vurduğu Nurdağı ilçesine hareket etti.

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#Frank Walter Steinmeier#Almanya#Gaziantep

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