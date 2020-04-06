Almanya Çifte Vatandaşlık Veriyor Mu? Almanya'da Çifte Vatandaşlık Alınabilir Mi

Çifte vatandaşlık konusu her zaman tartışma konusu olmuştur. Bir kesim insan tarafından desteklenen çifte vatandaşlık, bir kısım insanlar tarafından sadakat sorunu gibi birçok konuda sorun yaşanabilmesi gibi durumlar nedeni ile karşı çıkmaktadır. Çifte vatandaşlık iki ülkede de askerlik, vergi verme, seçme ve seçilme hakkı gibi birçok hakkın iki ülkede de tanınması anlamına gelmektedir.

Almanya Çifte Vatandaşlık Veriyor mu?

Almanya’da yaşayan Türklerin çifte vatandaşlık alabilmelerinin birkaç yolu bulunuyor. Almanya’da doğmuş olan tüm çocuklar direk olarak hem Alman hem de Türk vatandaşlığına sahip oluyorlar. 2014 yılına kadar Almanya’da doğan çocuklar vatandaşlıklarını seçmek zorunda kalıyorlardı fakat 2014 yılından sonra bu durum değişmiştir.

Aynı zamanda Almanya’da doğup en az 8 yıl boyunca Almanya’da yaşayıp, Almanya’da okula gittiği takdirde anne babası da vatandaşlığı hak edebiliyor. Almanya’da 10 yılda bir nüfus sayımı yapılmaktadır. 2011 yılının nüfus sayım verilerinde göre 4 milyondan fazla kişinin birden fazla vatandaşlığı bulunuyor. 4 milyon kişi arasında çifte vatandaşlığı bulunan Türkler 4 milyonun yalnızca % 12’sini oluşturuyor.

Almanya’da Çifte Vatandaşlık Alınabilir mi?

Almanya’nın vatandaşlık hukuku normalde çoklu vatandaşlığa imkan vermemektedir. Bunun nedeni ise daha çok tek vatandaşlığa sıcak bakılıyor olmasıdır. Almanya’da çifte vatandaşlık istisnai bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Almanya’da çifte vatandaşlık alınabiliyor ve bu iki yolla gerçekleşiyor. İlk yol kişinin doğum ile çifte vatandaşlık alması, ikinci yol ise vatandaşlığa geçiş ile olmaktadır. Doğum ile çifte vatandaşlık almada da farklı üç durum bulunuyor.

İlk durum anne ya da babasından birinin Alman vatandaşı diğerinin ise farklı bir ülke vatandaşı olma durumunda çocuk her iki ülkenin vatandaşı olabiliyor. İkinci olarak Almanya’da doğan ve büyüyen çocuklar çifte vatandaşlık alabiliyor. Üçüncü olarak yurtdışında yaşayan Alman ailelerin çocukları çifte vatandaş olabiliyor. Vatandaşlığa geçme yolu ile çifte vatandaşlık ise; Almanya’da 8 yıl yaşamış olmak ve diğer şartları yerine getiren İsviçre ve AB vatandaşları çifte vatandaşlık alabiliyor.