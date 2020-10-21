ANKARA, (DHA)
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Almanya Büyükelçisi Schulz'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'u kabul etti. Schulz, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Güven mektubu sunumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Büyükelçi Schulz'un, koronavirüs önlemleri kapsamında maske taktıkları görüldü. Ziyaret, fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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