Almanya Başbakanı Merz Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2025 14:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i resmi törenle karşıladı.

Merz'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Almanya Başbakanı Merz Ankarada... Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merz'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Merz'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.

Almanya Başbakanı Merz, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merz, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Erdoğan ve Merz, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Merz, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından Erdoğan ve Merz resmi yemeğe iştirak edecek.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da yer aldı.

MASADA NELER VAR

Daha önceki dönemlerde “Türkiye NATO’nun güçlü bir ortağı ve Almanya ile Avrupa’nın stratejik bir partneri” görüşünü vurgulayan Almanya Başbakanı’nın bu ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapacağı görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik, enerji ve savunma alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Ukrayna’da Rusya’nın sürdürdüğü savaş ve Ortadoğu’daki sürtüşmeler ile uluslararası gelişmelerin de ele alınacağı yinelendi.

Dünkü basın toplantısında Hükümet Sözcü Yardımcısı Steffen Meyer, Başbakan’ın yapılacak görüşmelerle ilgili detaylı açıklamalarda bulunmak istemediğini belirtirken, “Bu görüşmelerde iki taraf için de önemli olan ikili konular ele alınacak. Ekonomik, ticari ilişkilerin yanı sıra uluslararası siyasi gelişmeler konuşulacak. Ukrayna’daki ve Ortadoğu’daki durumun üzerinde durulacak” dedi.

Ayrıca göç konusunun da gündeme geleceğine de işaret etti. Görüşmelerde savunma sanayinde işbirliğinin artırılması, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Türklere vize kolaylığı gibi konuların yanı sıra Almanya’da iltica başvuruları kabul edilmeyen Türklerin geri alınmasının da gündeme gelmesi bekleniyor. Almanya’da haklarında sınır dışı edilme kararı bulunan 22 binden fazla Türk’ün olduğu ve Türkiye’den vatandaşlarını geri almasının isteneceği de belirtiliyor.

