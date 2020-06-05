Almanya Başbakanı Merkel ırkçılığa tepki gösterdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman devlet televizyonu ZDF’de katıldığı bir programda, Almanya’nın koronavirüs (Covid-19) ile mücadelesinin yanı sıra ABD’de düzenlenen George Floyd protestolarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen protestolara değinen Merkel, “George Floyd’un öldürülmesi ve ırkçılık gerçekten çok kötü bir şey. Bu ABD toplumunu oldukça kutuplaştırdı” dedi.

‘IRKÇILIK ALMANYA’DA DA VAR’

Irkçılığın göz ardı edilmemesi gereken bir şey olduğunun altını çizen Merkel, “Irkçılık geçişte de vardı, günümüzde de var. Ne yazık ki Almanya’da da ırkçılık var. O yüzden önce kendi evimizin önünü süpürmeliyiz” ifadelerini kullandı.

KESİNLİKLE ADAY OLMAYACAĞIM

Merkel'e beşinci görev dönemi için aday olmayı düşünüp düşünmediği soruldu. "Hayır! Gerçekten!" yanıtını veren Merkel, gazetecinin "Yani 'hayır'da kararlısınız" sözü üzerine de "Hem de kesinlikle" ifadesini kullandı.