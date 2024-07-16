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Almanya abarttı... ‘Sessiz tilki’ işareti sorun oldu

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#Merih Demiral#Bozkurt Selamı#Bremen
Almanya abarttı... ‘Sessiz tilki’ işareti sorun oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 07:00

Merih Demiral’ın ‘‘Bozkurt’’ sevinci Almanya’yı fena etkiledi. Okullarda gürültü yapan öğrencileri uyarmak için yıllardır kullanılan, ‘Bozkurt selamı’ işaretinin aynısı olan “Sessiz tilki”  uyarısının yasaklanması  gündemde.

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Türk Milli Takımı oyuncusu Merih Demiral’ın gol sevinciyle paylaştığı ‘Bozkurt selamı’ ile ilgili tartışmalar devam ederken, Almanya’da yuva ve okullarda gürültü yapan çocukları ve öğrencileri uyarmak için yıllardır kullanılan, ‘Bozkurt selamı’ işaretinin aynısı olan “Sessiz tilki” (Leisefuchs - Schweigefuchs) uyarısının yasaklanması da gündeme geldi.

UYARI İŞARETİYDİ

Öğretmenlerin orta ve yüzük parmağı ile başparmağı birleştirip, işaret parmağı ile küçük parmağı yukarı kaldırarak öğrencileri ‘gürültü yapmayın’ uyarısında bulunmak için kullandıkları bu işaretin ‘Bozkurt selamı’ ile karıştırılabileceği ve bunun artık çağdaş olmadığı gerekçesiyle Almanya’nın Bremen eyaletinde bundan böyle kullanılmayacağı açıklandı. Öte yandan başta Hamburg olmak üzere Almanya’da birçok eyaletin Bremen’in bu yöndeki  kararına sıcak bakmadığı belirtildi.

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#Merih Demiral#Bozkurt Selamı#Bremen

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