Almanların ilk tercihi Türkiye

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Alman Seyahat Birliği’ne göre 2025 yaz mevsimi için yapılan erken tatil rezervasyonları rekor kırdı. Türkiye, 2025 yaz sezonunun en çok tercih edilen tatil destinasyonu olmaya devam ediyor.

İSTANBUL’A BÜYÜK TALEP

Ülkenin en büyük tur operatörü TUI’nin verilerine göre, 2024 yazında 1 milyondan fazla Alman turist TUI aracılığıyla Türkiye’de tatil yaptı ve rezervasyonlar bir önceki yıla göre yüzde 30 artış kaydetti. Özellikle İstanbul büyük ilgi gören şehir destinasyonlarından biri oldu. Alman seyahat portalı “weg.de” ise 2025 yılında İstanbul’a yönelik rezervasyonların bir önceki yıla kıyasla yüzde 124 arttığını açıkladı. İstanbul’un ardından ise Dubai ve Rodos Adası geliyor.

YUNAN ADALARI REVAÇTA

Türkiye’nin yanı sıra Yunan adaları da 2025 için erken rezervasyon trendinden büyük pay aldı. TUI, Almanya’dan Yunanistan’a 1 milyonun üzerinde turist beklediklerini duyurdu. Ancak artan taleple birlikte Yunanistan’a uçuş fiyatları da yükselişe geçti. Özellikle Selanik uçuşları yüzde 24 zamlanırken, Kos Adası için ortalama uçuş fiyatı 409 Euro’ya (yaklaşık 15 bin TL) ulaştı. Online uçak bileti satış şirketlerinin verilerine göre, en çok uçak bileti aranan destinasyonların başında ise İspanya’nın Mayorka Adası geliyor.

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10 AYDA 54.6 MİLYON TURİST GELDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye, 2024 yılının 10 aylık döneminde toplam 54 milyon 629 bin 687 ziyaretçi ağırladı. Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında 6 milyon 249 bin 998 kişi ile Rusya birinci, 6 milyon 83 bin 421 kişi ile Almanya ikinci ve 4 milyon 209 bin 967 kişi ile İngiltere üçüncü sırada.