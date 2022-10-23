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Almanları 2 milyon Euro dolandırmışlar

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#Dolandırıcı#Alman Şirket#Gözaltı
Almanları 2 milyon Euro dolandırmışlar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 07:00

Alman bir enerji şirketinin avukatları Türkiye’de bir şirketin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 kişilik bir şebekenin Alman şirketine kurdukları paravan şirketlerle ilgili sahte belgeler gönderdikleri ve 2 milyon 700 bin Euro dolandırdıklarını tespit etti. İstanbul polisi 21 Ekim’de İstanbul, İzmir ve Muğla’da yaptığı operasyonlarla 17 kişinin tümünü gözaltına aldı. Operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 1020 mermi, 2.5 kilogram marihuana, 3 gram kokain ile 96 bin Euro ve 16 bin dolar nakit para ele geçirildi.

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#Dolandırıcı#Alman Şirket#Gözaltı

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