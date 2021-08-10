Almanca Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Almanca Öğretmenliği oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Almanca Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları 2021 nedir? İşte detaylar...

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Almanca Öğretmenliği DİL 50 364,10974 25.846 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Almanca Öğretmenliği DİL 50 362,29747 26.384 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Almanca Öğretmenliği DİL 50 360,88602 26.870 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Almanca Öğretmenliği (Almanca) DİL 50 341,39088 32.761 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Almanca Öğretmenliği DİL 50 332,28860 35.520 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Almanca Öğretmenliği (Almanca) DİL 50 327,00025 37.183 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Almanca Öğretmenliği DİL 50 317,40632 40.115 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Almanca Öğretmenliği DİL 50 310,41526 42.299 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Almanca Öğretmenliği DİL 30 308,89720 42.825 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Almanca Öğretmenliği DİL 50 291,36142 48.618 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Almanca Öğretmenliği DİL 50 286,02319 50.360 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Almanca Öğretmenliği (Almanca) DİL 50 252,72769 62.098 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Almanca Öğretmenliği DİL 30 248,72090 63.645 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Almanca Öğretmenliği (Almanca) DİL 50 247,58811 64.086 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Almanca Öğretmenliği DİL 50 225,64721 72.731 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Almanca Öğretmenliği (Almanca) DİL 50 193,64566 78.867

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