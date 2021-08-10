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Haber Giriş: 10.08.2021 - 10:22 | Son Güncelleme:

Almanca Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Almanca Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçları açıklandı ve sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Bu bölümler arasında Almanca Öğretmenliği popüler dil bölümleri arasında yer alıyor. Peki, Almanca Öğretmenliği taban puanları nedir? İşte, Almanca Öğretmenliği taban puanları 2021 ve Almanca Öğretmenliği başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Almanca Öğretmenliği oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Almanca Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları 2021 nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Almanca ÖğretmenliğiDİL50364,1097425.846
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Almanca ÖğretmenliğiDİL50362,2974726.384
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Almanca ÖğretmenliğiDİL50360,8860226.870
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Almanca Öğretmenliği (Almanca)DİL50341,3908832.761
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Almanca ÖğretmenliğiDİL50332,2886035.520
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Almanca Öğretmenliği (Almanca)DİL50327,0002537.183
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Almanca ÖğretmenliğiDİL50317,4063240.115
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Almanca ÖğretmenliğiDİL50310,4152642.299
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Almanca ÖğretmenliğiDİL30308,8972042.825
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Almanca ÖğretmenliğiDİL50291,3614248.618
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Almanca ÖğretmenliğiDİL50286,0231950.360
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Almanca Öğretmenliği (Almanca)DİL50252,7276962.098
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Almanca ÖğretmenliğiDİL30248,7209063.645
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Almanca Öğretmenliği (Almanca)DİL50247,5881164.086
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Almanca ÖğretmenliğiDİL50225,6472172.731
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Almanca Öğretmenliği (Almanca)DİL50193,6456678.867

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