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Almanca Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
YKS sonuçları açıklandı ve sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Bu bölümler arasında Almanca Öğretmenliği popüler dil bölümleri arasında yer alıyor. Peki, Almanca Öğretmenliği taban puanları nedir? İşte, Almanca Öğretmenliği taban puanları 2021 ve Almanca Öğretmenliği başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Almanca Öğretmenliği oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Almanca Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları 2021 nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği
|DİL
|50
|364,10974
|25.846
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği
|DİL
|50
|362,29747
|26.384
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği
|DİL
|50
|360,88602
|26.870
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği (Almanca)
|DİL
|50
|341,39088
|32.761
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği
|DİL
|50
|332,28860
|35.520
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği (Almanca)
|DİL
|50
|327,00025
|37.183
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği
|DİL
|50
|317,40632
|40.115
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği
|DİL
|50
|310,41526
|42.299
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği
|DİL
|30
|308,89720
|42.825
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği
|DİL
|50
|291,36142
|48.618
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği
|DİL
|50
|286,02319
|50.360
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği (Almanca)
|DİL
|50
|252,72769
|62.098
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği
|DİL
|30
|248,72090
|63.645
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği (Almanca)
|DİL
|50
|247,58811
|64.086
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği
|DİL
|50
|225,64721
|72.731
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği (Almanca)
|DİL
|50
|193,64566
|78.867