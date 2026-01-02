×
Alman ve Türk kadının cenazeleri karıştı… Gerçek böyle ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

Alman ve Türk kadının cenazeleri karıştı… Gerçek böyle ortaya çıktı
Oluşturma Tarihi: Ocak 02, 2026 19:03

AYDIN'ın Didim ilçesinde, aynı gün hayatını kaybeden Alman Derahaea Mana Heffmann (81) ile Fikriye Tuna'nın (80) cenazeleri karıştı. Alman ailenin yanlış cenazeyi defnetmesinin ardından olay ortaya çıkarken, Didim Devlet Hastanesi hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, Didim Devlet Hastanesi’nde 31 Aralık'ta meydana geldi. Almanya vatandaşı Derahaea Mana Heffmann ile Fikriye Tuna, aynı gün kalp krizi sonucu Didim Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kadınların cenazeleri, hastanenin morguna kaldırıldı. İlk olarak Heffmann'ın yakınları, cenazeyi teslim almak üzere hastaneye geldi. Yapılan işlemlerin ardından cenaze aileye teslim edildi. Aile, cenazeyi Didim Asri Mezarlığı'na defnetti. Bir süre sonra Fikriye Tuna’nın ailesi cenazeyi almak için hastaneye başvurdu. Morgda kendilerine gösterilen cenazenin annelerine ait olmadığını fark eden çocukları, durumu yetkililere bildirdi. Yapılan incelemede, cenazelerin karıştığı belirlendi.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile mezar açılarak Tuna'nın cenazesi çıkarılıp, ailesine teslim edildi. Olayla ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı.

