Alman Vatandaşlığı Nasıl Alınır? Almanya Vatandaşlık Başvurusu, Şartları Ve Gerekli Belgeler

Alman vatandaşlığı anne ve babanın Alman vatandaşı olması halinde direk olarak elde edilmektedir. Ancak ebeveynlerden yalnızca birisi Alman vatandaşı ise bazı prosedürlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Aile bireylerinin tamamı farklı ülke vatandaşı olabilir. Bu noktada ise bazı şartların usulüne uygun olarak gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Alman Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Ebeveynlerin ikisi de Alman vatandaşı ise Alman vatandaşlığı otomatik olarak kazanılmaktadır. Anne ya da babadan birisi Alman vatandaşı ise durum değişmektedir. Öncelikle bu noktada konsolosluğun yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlara başvurulması gerekmektedir. Bu kuruluşlardan bilgi ve belgeler alınmalıdır. Aile bireyleri de onay verirse Alman vatandaşlığı kısa sürede alınabilmektedir.

Bazı durumlarda Alman vatandaşlığı kazanmak için herhangi bir kan bağı bulunmamaktadır. Bu noktada bazı şartların yerine getirilmiş olması şarttır. Bu şartlardan ilk ve en önemlisi 8 yıl süresiz oturma izniyle Almanya sınırlarında ikamet ediyor olma şansı aranmaktadır. Bununla birlikte dil seviyesi, ekonomik ve sosyokültürel konum, eğitim seviyesi gibi konular da dikkate alınmaktadır. Ayrıca Almanya, vatandaşlık başvurularında herhangi bir suçtan dolayı mahkumiyet gerçekleşip gerçekleşmemiş olmasını da dikkate almaktadır.

Almanya Vatandaşlık Başvurusu, Şartları ve Gerekli Belgeler

Almanya'ya yerleşmiş ve orada ikamet eden yabancı uyruklu kişiler şartları yerine getirdiği taktirde Alman vatandaşlığına geçebilmektedir. Ancak bunun için konsolosluğun yetkilendirdiği kuruluşlara başvuru yapılması gerekmektedir. Çifte vatandaşlık hakkı kazanmayan kişiler, bir önceki vatandaşlığından çıkma belgeleriyle başvuru gerçekleştirmektedir.

Vatandaşlığa geçiş yapmak için gerekli belgeler, kişiler ve durumlar için farklı nitelikler taşımaktadır. Ayrıca belirlenen belgeler başvuru sahibi 16 yaşını doldurmuşsa şahsi olarak yapılmalıdır. İkamet edilen yerin Vatandaşlık Dairesinden dilekçe formu alınmalıdır. Şahsi tüm belgeler imzalı dilekçe formuyla birlikte yetkili kurumlara teslim edilmelidir.

Herhangi bir kan bağı ile Almanya'ya bağlı olmayan vatandaşlar, 8 yıllık süresiz oturma izni ile Almanya'da ikamet etmek zorundadır. Başvuru sahibi 16 yaşını doldurmuşsa bizzat başvurmalıdır. Dil seviyesi en az B1 düzeyinde olmalıdır. Herhangi bir suçtan mahkum olmamak gerekmektedir. Kültürel, ekonomik ve eğitim düzeyi gibi mevzular da uyum sağladığı taktirde başvuru olumlu değerlendirilebilir.