Alman vatandaşı olan ve Almanya'da ikamet ederek çalışan gurbetçiler, Türkiye'de emekli olarak rahat bir yaşam sürmeyi umudu taşımaktadır. O yüzden İnternet üzerinden pek çok gurbetçi Türkiye'de nasıl emekli olacaklarına dair araştırma gerçekleştiriyor.

Alman Vatandaşı Olarak Türkiye'de Emekli Olmak Mümkün müdür?

Alman vatandaşı olarak Türkiye'de emekli olmak mümkündür. Her ne kadar son dönemde çıkan kanun ile artık gurbetçilerin emekli olma durumu maddi olarak zorlaşsa dahi, yine de Alman vatandaşı olarak Türkiye'de emekli olunabilir. Bunun için mavi kart sahibi olunması gerekir. Başka bir ülkede vatandaşlık hakkı elde edebilmek için Türkiye'den izinli olarak vatandaşlıktan çıkan pek çok gurbetçi mavi karta sahip oluyor. Bu kart kişinin, eşinin ve alt soylarının birçok avantaj elde etmesine olanak tanıyor. Bu avantajlardan biri de emeklilik olma durumu.

Alman Vatandaşı Olarak Türkiye'de Emekli Nasıl Olunur?

Almanya'da vatandaşlık alarak orada yaşayan ancak Türkiye'de emekli olmak isteyen pek çok gurbetçi bulunuyor. Eski dönemlerde bunu gerçekleştirmek mümkün değildi. Ancak günümüzde Türkiye'de kendi isteğiyle izinli olarak vatandaşından çıkarak, başka bir ülkeye vatandaşlık almak suretiyle mavi karta sahip olan kişiler bu hakkı elde edebilmektedir.

Bilindiği üzere yurtdışı borçlanma ile beraber pek çok gurbetçi Türkiye'de emekli olma hakkını elde edebilmektedir. Ancak bunun için Türkiye vatandaşı olmak gerekir. Günümüzde ise Alman vatandaşı olarak mavi karta sahip olmak suretiyle artık Türkiye'den emekli olma şansı elde edilebiliyor.

Alman Vatandaşı Olarak Türkiye'de Emekli Olabilmek İçin Mavi Karta Nasıl Sahip Olunabilir?

Bunun için gerekli belgeleri ve evrakları hazır etmek suretiyle, ilgili kuruma başvuru gerçekleştirilerek elde etmek mümkün. Mavi kart hem Türkiye'de hem de Almanya'da yurtdışı konsolosluk nezdinde elde edilebilir. İlgili prosedürler tamamlanmak suretiyle kısa süre içerisinde mavi kart sahibi olunabilir.