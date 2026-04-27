Alman turistin sır ölümü… Otel odasında ölü bulundu

#Alman Turist Ölüm#Fatih Otel Cinayeti#Başak Schlosser
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 21:10

 ALMANYA’dan Türkiye’ye tatil için gelen Başak Schlosser (24), Fatih'te kaldığı otel odasında ölü bulundu. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan Schlosser'ın takip edildiği gerekçesiyle bir bakkala gidip yardım istediği öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 23 Nisan'da Fatih Muhsine Hatun Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 Nisan'da Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen Başak Schlosser(24)’dan haber alamayan otel görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede odada baygın halde bulunan Schlosser’in hayatını kaybettiği belirlendi. Schlosser'in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

9 SAATLİK GÖRÜNTÜ BULUNAMADI

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön otopsi raporunda Schlosser’in vücudunda darp ve zorlanma izine rastlanmadığı öğrenildi. Öte yandan otelin güvenlik kamerası kayıtlarında yaklaşık 9 saatlik görüntünün bulunmaması üzerine soruşturma genişletildi.

GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumuna getirildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler serbest bırakıldı.

TAKİP EDİLDİĞİ İÇİN BAKKALDAN YARDIM İSTEMİŞ

Yapılan çalışmalarda Başak Schlosser'ın iddiaya göre takip edildiği gerekçesiyle bir bakkala gidip yardım istediği öğrenildi. O anlar bakkalın güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

