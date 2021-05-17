Alman polisinden skandal hareket! Hastaneye giden Türk vatandaşını darp ettiler
Alman polisi, Frankfurt kentinde tedavi için hastaneye giderken yolda rahatsızlanan Türk vatandaşı Selim Çiftçi (34) polis tarafından sokak ortasında darp etti. Çiftçi’nin ailesi, dayakçı polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklama olaya tepki göstererek, "Bu ırkçı ve faşist bir saldırıdır. Kamu düzeni ile ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı
Almanya’da Türklere yönelik polis şiddetine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Frankfurt kentinde tedavi için hastaneye giderken yolda rahatsızlanan Türk vatandaşı Selim Çiftçi ÿ(34) polis tarafından sokak ortasında darp edildi. Polisin Çiftçiye uyguladığı şiddet kameraya an be an yansıdı. Çiftçi’nin ailesi olay yerine ambulans çağırdı. Çiftçinin Frankfurt Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı ifade edilirken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı kaydedildi. Sokak ortasında darp edilen Çiftçi’nin ailesi, dayakçı polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.
ÇELİK: FAŞİST BİR SALDIRIDIR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'nın Frankfurt kentinde Türk vatandaşına uygulanan polis şiddetini kınadı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı ve polisin Türk vatandaşına yönelik şiddetini içeren videoya da yer verdiği paylaşımında, şunları kaydetti: "Bu ırkçı ve faşist bir saldırıdır. Kamu düzeni ile ilgisi yoktur. Almanya'nın Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan bu faşizan polis şiddetini en güçlü şekilde kınıyoruz."
Bu ırkçı ve faşist bir saldırıdır. Kamu düzeni ile ilgisi yoktur. #Almanya'nın #Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan bu faşizan polis şiddetini en güçlü şekilde kınıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 16, 2021
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